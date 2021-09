Send til din ven. X Artiklen: Valgdebat: P-hus med indbygget skater-anlæg på Søndre Havn er en dårlig ide Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Valgdebat: P-hus med indbygget skater-anlæg på Søndre Havn er en dårlig ide

Køge - 22. september 2021 kl. 11:39 Af Doris Irene Stenver, Læge, Byråds- og regionsrådskandidat (V) Kontakt redaktionen

På Søndre havn mangler der stadig en del, før bydelen er fuldt funktionsdygtig. Trafikafvikling og utilstrækkelige parkeringsfaciliteter er en daglig udfordring.

Men manglen på parkeringspladser på Søndre Havn bliver desværre ikke taget alvorligt af et flertal i byrådet. Sådan vælger jeg at udlægge det, når et flertal i byrådet går ind for, at pladsen i et tiltrængt parkeringshus delvist skal optages af et skater-anlæg.

Venstre finder forslaget uambitiøst og ønsker i stedet, at et nyt skater-anlæg placeres i Køge Idrætspark. Derved kan skaterne blive en del af fællesskabet med de øvrige idrætsklubber frem for at være isoleret på Søndre Havn.

Fortalerne for et skate-anlæg på Søndre Havn fremhæver det særlige unge-miljø, der er etableret i området og nærheden til Tapperiet. Men jeg tvivler på, at skaterne kommer til at føle sig velkomne, når deres anlæg bliver på bekostning af et stort antal parkeringspladser.

I budgetforliget er afsat 129 millioner til et nyt P-hus. Men der er ingen garanti for, at kapaciteten rækker. For der er mange nye boliger og dermed bilejere på vej til Søndre Havn. Og fra første færd har et flertal i byrådet undervurderet behovet for parkeringspladser.