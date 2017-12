Valg til Kultur- og Idrætsrådet

Kultur- og Idrætsrådet er høringsorgan på folkeoplysningsområdet og i forhold til budget og tilskudsregler for Kultur- og Idrætsudvalget. Ved valget til Kultur- og Idrætsrådet vælges én repræsentant for henholdsvis kulturforeningerne, aftenskolerne, fritidsområdet, øvrige foreninger og to repræsentanter for idrætsforeningerne. Derudover udpeger Handicaprådet og Integrationsrådet i det nye år hver en repræsentant, og Køge Byråd udpeger to repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget.