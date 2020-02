Se billedserie Der var fyldt til sidste plads i ZBC?s store mødelokale, da kommunen inviterede til workshop om de gode fællesskaber og kampen mod ensomhed. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vær med til at gøre Køge til Danmarks mindst ensomme kommune

Køge - 07. februar 2020 kl. 17:56 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under overskriften »Fællesskab er en fællessag« inviterede Køge Kommune med borgmester Marie Stærke (S) og formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Bent Sten Andersen (DF) i spidsen torsdag eftermiddag til en indledende workshop om fællesskaber.

Godt 120 deltagere havde taget imod invitationen, så der var godt fyldt op i det store møderum hos ZBC, hvor Marie stærke startede med et glæde sig over det store fremmøde.

- Og det er især dejligt at se, at I er så mange forskellige mennesker i alle aldre, for det er virkelig med til at kunne skabe de gode fællesskaber, sagde hun.

- Samtidig vidner det store fremmøde jo også om at fællesskaber - og dermed også kampen mod ensomhed - virkelig er et emne, der engagerer.

Mindst ensomme Borgmesteren fortale, at mødet var kommet i stand på initiativ fra Bent Sten Andersen, der allerede sidste år flere gange havde nævnt, at ensomhed er ofte forekommende emne i Ældre- og Sundhedsudvalget.

- Det vil jeg helt sikkert gerne være med til at ændre, for jeg vil ikke acceptere, at der sidder ensomme mennesker her i kommunen, og jeg håber, at det vi nu starter her i dag kan føre til, at vi kan udnævne Køge til at være Danmarks mindst ensomme kommune, sagde hun.

- Det vil kræve rigtigt meget af jer og os alle sammen, for tænk nu hvis vi lige tog fat i den nabo, der måske virker lidt alene, ham på arbejdspladsen, som er lidt mut, eller den mor i børnehaven, der ofte ser lidt trist ud.

- Vi kan som kommune gøre meget for at sætte rammerne, men vi kan ikke skabe den relation mellem mennesker, der kan dræbe ensomheden - det skal I selv gøre, understregede hun.

- Og så handler det selvfølgelig også om, at man skal kunne og turde sige til, hvis man selv er ensom og ønsker hjælp.

Brug for ildsjæle Marie Stærke brugte sig selvom eksempel på, at mange af os oplever ensomhed, for det kan være ensomt som borgmester at stå med en viden, der ikke kan deles med andre, forklarede hun.

- Men jeg har aldrig været der, hvor jeg tvivlede på, om nogen overhovedet ville savne mig - og det er der ingen, der fortjener.

- Derfor skal vi i dag styrke fællesskaberne og skyde kampen mod ensomhed i gang, og der har vi brug for alle jer ildsjæle. Vi har brug for jeres viden og drivkraft.

Borgmesteren lagde ikke skjul på, at der også ligger en politisk »egoisme« bag ambitionen om at mindske ensomheden, for færre ensomme giver mere aktivitet, som i sidste ende til tiltrække flere borgere til kommunen.

- Så kort og godt - ensomhed er dårligt. Både for den enkelte og for kommunen, sagde hun.

Barske oplevelser Udvalgsformand Bent Sten Andersen fortalte, at det var en række barske oplevelser i hans tidligere job som politibetjent, der fik ham til at gå ind i politik og til at have indsats mod ensomhed som et kerneområde.

- Når man står som ung betjent og kommer ud til et ældre menneske, der måske har ligget død i sin lejlighed 3-4 uger, og naboerne ikke engang ved, hvordan vedkommende har set ud, så er det virkelig noget, der gør indtryk, sagde han.

- Og mange dødfundne blev vi også kaldt ud til om mandagen, hvor de måske ikke har kunnet holde ud at sidde alene endnu en weekend.

- Jeg er ikke ekspert i ensomhed, men jeg ved, der foregår en masse derude, som vi alt for let kommer til at overse, og det vil jeg gerne ændre, nu hvor jeg sidder i en position, hvor jeg rent faktisk kan gøre noget ved det, understregede Bent Sten Andersen.

- Og derfor er jeg klar til at lytte til jer, for I ved, hvad der sker rundt omkring.

Hvad er ensomhed? Inden de mange deltagere blev sendt ud i mindre diskussionsgrupper stillede Andreas Bo, der var aftenens ordstyrer, spørgsmålet: »Hvad er ensomhed?«.

- Der er jo den klassiske, som Bent har været inde på, med de gamle, der bare sidder uden at få besøg, men der er jo også en ny og vi kan måske kalde det for en »moderne« ensomhed, hvor de sociale medier og alt det digitale spiller en stor rolle, sagde han.

- I dag er der jo ingen, der slår alarm hvis et ungt menneske sidder alene i en kælder i to år. Så er vedkommende bare blevet millionær på at spille computer.

- Så hvordan opdager vi den nye ensomhed, hvad kan vi gøre for at hjælpe, hvordan følger vi op, og er vores tilbud gode nok - der er masser at tage fat på ude i grupperne, sagde Andreas Bo.