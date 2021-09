Ny Epinionundersøgelse viser, at mange sjællandske vælgere er trætte af, at lokalpolitikere afbryder og taler i munden på hinanden. Billedet her er fra et tidligere vælgermøde i Køge. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Vælgere går i rette med politisk debatkultur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vælgere går i rette med politisk debatkultur

Køge - 23. september 2021 kl. 13:11 Af Simon de Visme og Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Mange sjællandske vælgere oplever i stigende grad, at lokalpolitiske debatter afspores af både afbrydelser og mundhuggeri, viser en ny Epinionundersøgelse, som Constructive Institute, der beskæftiger sig med konstruktiv journalistik, har fået foretaget.

Læs også: Borgerne orker ikke valgmøder

Undersøgelsen viser blandt andet, at godt halvdelen - 49 procent - af de adspurgte mener, at lokalpolitikerne afbryder hinanden for meget, ligesom 49 procent af respondenterne mener, at der i de politiske debatter er for meget snak om modstandernes fejl og mangler.

I Køge genkender man til dels problematikken, fortæller både borgmester Marie Stærke (S) og V-gruppeformand og spidskandidat Ken Kristensen. Begge mener de dog også, at der er masser af konstruktive toner i den lokalpolitiske debat. Ken Kristensen (V) peger eksempelvis på, at partiet for nylig har deltaget i tre valgdebatter, og her oplevede politikeren ikke nogen afbrydelser.

- Det er nedslående Borgmester Marie Stærke (S) kalder undersøgelsens konklusioner »nedslående.«

- Det er noget, som vi politikere skal tage til os. Men når det er sagt, må jeg indrømme, at jeg ikke synes, at det står så slemt til i Køge. Langt hen ad vejen synes jeg, at vi er gode til at holde en ordentlig tone. Det handler også om, at vi skal sige fra, hvis der kommer personlige angreb for at beskytte hinanden, siger hun.

Borgmesteren mener dog også, at tonen ved de politiske debatter er sober og præget af respekt. Dog bider hun mærke i undersøgelsens resultater i forhold til udenomssnak.

- Det gør indtryk på mig, at der er så mange, der mener, at vi politikere svarer på noget andet, end der spørges om. Af og til kan det være svært at svare helt konkret på nogle bestemte ting, og jeg tror, at vi skal gøre det bedre i forhold til at svare klart, samtidig med at vi indbygger de forbehold, der nogle gange kan være. Jeg oplever også, at borgerne har enormt stor respekt for, at der er ting, som vi ikke ved og derfor ikke kan svare på. Og det er klart, at vi ikke skal lade, som om at vi ved alt. Derfor handler det for mig om at gøre det helt klart for borgerne, hvorfor vi nogle gange ikke kan svare helt klart, siger Marie Stærke, som også mener, at medierne bærer et vist ansvar:

- Medierne spiller en rolle, i forhold til at det ikke altid er konflikterne, der skal søges i jagten på at udstille nogen, men at det også er historiens kerne og alle dilemmaerne og overvejelserne bag, som bør komme frem, siger Marie Stærke.

Må respektere forskellighed Hos Venstre i Køge kan man umiddelbart ikke genkende billedet af, at lokalpolitikerne jævnligt afbryder hinanden under debatter.

Til gengæld kan gruppeformand og spidskandidat Ken Kristensen godt acceptere præmissen om, at politikerne kan være lidt for gode til at tale udenom.

- Man kan godt høre, at når nogen stiller konkrete spørgsmål om noget, som politikerne ikke kan honorere, så kommer der en eller anden overordnet forklaring på det, uden at det bliver konkret. Den kan jeg godt købe ind på til en vis grad, siger Venstre-politikeren.

Han erklærer sig også klar til at holde en respektfuld tone både i og uden for kommende valgdebatter under efterårets kommunalvalg.

- For mig selv og for Venstre vægter vi ordentlighed, respekt og faglighed højt. Det stammer tilbage fra min politikarriere, og det er nogle af grundelementerne, som følger vores DNA, når vi debatterer, fortæller Ken Kristensen og uddyber:

- Det kommer ikke til at ændre sig, for vi skal anerkende, at vi er et demokrati, og at alle er forskellige og har forskellige holdninger og meninger. Det skal man respektere, siger han.

relaterede artikler

Undersøgelse: Vælgere dødtrætte af politisk debatkultur 22. september 2021 kl. 18:00