Se billedserie - Det er vigtigt, at vi bliver mere ærlige og får talt åbent om, hvordan det er, og frem for alt hvor svært det er, hvis ens nærmeste bliver ramt af demens, siger Erling Larsen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vælger at passe sin demente kone fremfor en politisk toppost

Køge - 17. december 2017 kl. 06:00 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

66-årige Erling Larsen og hans 69-årige kone, Lis har været gift i 30 år, og gennem alle årene har hun været en stor støtte for ham - især i de snart 24 år, hvor han været medlem af byrådet i Køge.

- VI har altid kunnet tale om alt, og Lis var altid fantastisk at komme hjem til, siger Erling Larsen.

- Hun har været en stor støtte, og vi har altid planlagt alt sammen.

Men siden 2013 har det ændret sig.

Her fik Lis Larsen stillet diagnosen Altzheimers, og inden da var gået et forløb med svigtende hukommelse, manglende sprog og andre tegn på, at Lis' helbred ikke længere er som tidligere.

- Det gør jo selvfølgelig, at der ikke længere er samme input fra Lis, og vores hverdag er jo også ændret markant, fortæller Erling Larsen.

- Og det har jeg været nødt til at forholde mig til i forhold til mit politiske virke.

Socialdemokraten Erling Larsen blev første gang valgt ind i Køge Byråd i 1986 og sad i første omgang i fire perioder - alle årene som formand for Teknisk Udvalg.

- Jeg stoppede så i 2002, men blev opfordret til at genopstille i 2009, hvor jeg så igen blev udvalgsformand, siger han.

Efter en pause på fire år kom Socialdemokratiet tilbage til magten ved det netop overståede kommunalvalg, og borgmester Marie Stærke tilbød omgående Erling Larsen hans gamle formandspost.

- Det er jeg selvfølgelig både glad og stolt over, men jeg var samtidig ikke i tvivl om, at mit svar måtte blive et pænt »nej tak«, siger han.

- Jeg kan ikke involvere mig på det plan med så stor en mødeaktivitet, og hvad en formandspost ellers indebærer, når jeg samtidig skal passe Lis, så det har ikke været noget svært valg - hun er selvfølgelig det vigtigste.

- Der har så efterfølgende været rigtigt mange, der har spurgt, hvorfor jeg ikke er blevet formand, og det er en af grundene til, at jeg nu står frem og fortæller om Lis' og mit liv, forklarer Erling Larsen.

Den anden grund er en opfordring til andre pårørende, der lever sammen med en dement ægtefælle, om at være åbne omkring de udfordringer, der medfører i dagligdagen.

- Jeg ser alt for mange, der bliver grå og indelukkede og ender med at ned med flaget, og det er synd, for sådan behøver det ikke være, understreger Erling Larsen.

- For selvom det er rigtigt hårdt at få hverdagen til at fungere, så hjælper det at tale åbent om det - at opdage, at man ikke er alene, og frem for alt finde ud af, hvor meget og hvor god hjælp, der er at få her i Køge Kommune.

