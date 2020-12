Se billedserie Beboerne har ikke set hinanden o ti måneder, siden corona-nedlukningen, så der var god stemning, da vaccinerne blev givet.

Vaccine: Nytårsgave skal give beboerne livet tilbage

Køge - 31. december 2020 kl. 14:32 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det blev en festlig nytårsaftensdag for beboerne på Lerbæk Torv i Hastrup på mere end en måde. Ikke blot var beboerne på plejecenteret de første i Køge Kommune til at modtage den nye vaccine mod covid-1. De fik også hinanden at se igen. Efter ti måneder. Så stemningen var løftet.

- Vi har ikke set hinanden, siden alt det her begyndte, for vi har ikke kunnet komme herned i fælleshuset, og vi har ikke måttet gå på besøg hos hinanden. Det har været trist, siger 78-årige Esther Elisabeth Hansen.

Den 31. december var Esther Elisabeth Hansen den allerførste i kommunen til at modtage stikket med vaccinen, der blev givet til beboerne på plejecentrene på Lerbæk Torv og Tingstedet.

Vaccinen kom med en ambulance fra Region Sjællands centralapotek, hvorefter det lokale sundhedspersonale blandede det og puttede det i sprøjterne, som skulle gives til beboerne.

Selve vaccinationerne stod de praktiserende læger for, som er tilknyttet kommunens plejecentre.

- Vi har været på stand by i 48 timer, og vi kommer selvfølgelig også, selv om det er den 31. december. Alle har gået og ventet på det her. Alle er trætte og har brug for et vendepunkt. Selv om det kommer til at gå længe endnu, før alt er normalt, er det et vigtigt lyspunkt, siger praktiserende læge Morten Jakobsen, som vaccinerede Esther.

Vaccineringen følger den vejledning, som er udarbejdet af Region Sjælland og Sundhedsstyrelsen.

- Det er faste vores plejehjems-læger, som vi er vant til at samarbejde med og som er vant til at vaccinere i husene i forvejen. Både medarbejdere og beboere kender dem, så det er en kæmpe fordel for os, siger leder af plejeboligerne i Køge Kommune, Betina Arendt.

Efter at beboerne har fået stikket observerer plejecentrenes sundhedspersonale dem i 15 minutter for at sikre, at der ikke kommer en allergisk reaktion.

Ser frem til flere besøgende Betina Arendt lægger ikke skjul på, at hun og hendes medarbejdere har glædet sig til at komme i gang med vaccineringen mod covid-19.

- Der er ingen tvivl om, at det har været et specialt år, hvor mange beboere har måttet lide afsavn i forhold til at få pårørende på besøg. Der har været åbent for, at enkelte pårørende har kunnet komme på plejecentrene, men nu kan vi snart åbne mere for besøg, siger Betina Arendt.

- Vi har forsøgt at skabe en hverdag i de her mange måneder med aktivitet på plejecentrene for, at beboerne har kunnet bevare deres hverdag og sociale liv så meget som muligt, men vi glæder os alligevel til igen at kunne få frivillige og flere pårørende på besøg, siger hun.

Den nøjagtige dato for, hvornår plejecentrene må have en mere åben politik over for besøgende, bliver afgjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, og den dato kendes ikke endnu.

Men det kan tidligt blive, når alle beboere har fået begge vaccinationer, som skal til for at give beskyttelsen mod covid-19.

Den dag bliver også vigtig for plejepersonalet.

Personale har været bekymret - Vores personale har været bekymrede for, om de kunne tage smitte ind på plejecentrene. Det bliver også trygt for dem at vide, at størstedelen af vores beboere er vaccineret, og der er ingen tvivl om, at de også ser frem til, at det bliver deres egen tur, fortæller Betina Arendt.

Om der bliver vaccine til personalet i denne omgang, ved man først, når alle beboere har fået deres stik.

- Beboerne har første prioritet, så det er kun, hvis der er vacciner til overs, at personaler, der er på arbejde, får mulighed for at blive vaccineret, siger Betina Arendt.

Plejecentrene har på forhånd fået en tilkendegivelse fra alle beboerne, om hvorvidt de ønsker vaccinen.

- Vi har lavet en interessetilkendegivelse på forhånd, men beboerne kan altid ændre mening på dagen. Det er ganske få, der har takket nej til vaccinen, fortæller Betina Arendt.

Der bor 75 beboere på Lerbæk Torv og 63 på Tingstedet.