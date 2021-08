Campus Køge bliver hen over sensommeren hjemsted for et pop up-vaccinationscenter, da Region Sjælland på den måde håber at få flere i aldersgruppen 18-25 år til at lade sig vaccinere. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Vaccinationssted skyder snart op ved campus

Køge - 05. august 2021 kl. 13:46 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Selvom tilslutningen til vaccinationsprogrammet i Danmark generelt er høj, har det haltet en smule i yngre målgrupper.

Derfor ønsker Region Sjælland nu at gøre det endnu lettere for netop disse målgrupper at få adgang til vaccination, og regionen har nu taget kontakt til i alt otte sjællandske uddannelsesinstitutioner for at få åbnet 30 pop up-vaccinationssteder, når elever og studerende i de kommende uger vender tilbage efter sommerferien.

Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

På ZBC i Køge løfter man gerne sin del af opgaven, fortæller direktør Michael Kaas-Andersen til DAGBLADET.

- Jeg talte med regionen her ved middagstid (onsdag, red.) og meddelte dem, at de er velkomne til at komme ud. Vi kender ikke alle detaljerne omkring det endnu, men de vender tilbage i forhold til den videre planlægning. Men de er i hvert fald velkomne på vores afdelinger, siger Michael Kaas-Andersen.

Nye retningslinjer på vej Hans direktørkollega på Køge Handelsskole, Stig Johansen, havde onsdag eftermiddag endnu ikke drøftet spørgsmålet med Region Sjælland, men fortæller, at det i hans ører lyder som et godt træk.

- Det er en god ide, som kan være med til at give en bedre formidling af vaccinationens budskaber, siger han og fortsætter:

- Det skal selvfølgelig stadig være et frivilligt valg, men hvis det kan gøre, at vi kan tale med eleverne i en pædagogisk kontekst om det, synes vi, at det er en god idé.

I flere landsdækkende medier har der desuden været kritik fra blandt andre Venstre på Christiansborg. Partiet mener, at regeringen står på mål for forældede coronaretningslinjer for, hvad skolerne og uddannelsesinstitutioner gør, hvis der skulle opstå smitteudbrud i det kommende skoleår. Stig Johansen har dog ladet sig fortælle, at der er noget på vej.

- Som jeg har hørt det, bliver det sådan, at vi får oplysninger om nye retningslinjer, i forhold til hvordan og hvorledes vi skal gøre, inden det nye skoleår begynder. Det afventer vi, men der skulle komme noget nyt om det. Før var det sådan, at hvis en enkelt elev var smittet, skulle hele klassen sendes hjem i isolation. Men nu er der jo nye spilleregler i forhold til, at flere har været smittede, og at flere er blevet vaccineret, siger han.

Michael Kaas-Andersen er også fuldstændig fortrøstningsfuld og forstår egentlig slet ikke kritikken, fortæller han. I hans optik er retningslinjerne klokkeklare, og dem vil man naturligvis efterleve til punkt og prikke på ZBC, slår han fast.

Begynder i uge 33 Initiativet med pop up-vaccinationsstederne ved uddannelsesinstitutionerne rulles ud fra uge 33 til uge 36 og igen cirka tre uger senere, når det bliver tid til anden vaccination, oplyser Region Sjælland.

Om baggrunden for indsatsen udtaler regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i pressemeddelelsen:

- Vi vil gerne række ud til de unge og møde dem der, hvor de er. Mange unge er i gang med at tage en uddannelse og for at gøre det så let som muligt for dem at blive vaccineret, vil vi nu rykke vaccinationsindsatsen ud på uddannelsesstederne. (...) Blandt andet takket været en helt enestående indsats fra dedikerede medarbejdere har vores vaccinationsprogram fra starten oplevet en usædvanlig stor folkelig opbakning, men nu har vi brug for endnu større tilslutning fra de yngre målgrupper. Derfor gør vi noget særligt, udtaler Heino Knudsen.

Initiativet henvender sig særligt til mod de 18-25-årige. Det skyldes, at en betydelig del af denne målgruppe hverken har fået første eller anden vaccination trods tusindvis af ledige vaccinationstider. Ifølge Region Sjælland gælder det for 30 procent af de 25-årige.

Aktuelt er 59 procent af borgerne i Region Sjælland færdigvaccineret, mens tallet på landsplan er 55 procent.