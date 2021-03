Vi vil gå langt for at støtte lokalsamfundets ankerpunkter, lyderd et fra Venstres Ken Kristensen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

V vil gå langt for at støtte forsamlingshuse

- Det skærer mig da dybt i marv og ben, at de nu er ude i problemer, for ofte er det forsamlingshusene, der binder de små samfund sammen, siger han og påpeger, at han også derfor aktuelt har taget initiativ til at sagen om økonomisk coronastøtte skal op i Økonomiudvalget.

Han foreslår en ramme/hjælpepakke på 200.000 kr til her og nu hjælp som kompensation for de mistede indtægter i nedlukningen.

- Som jeg forstår det, så handler det om typen af arrangementer og her håber jeg, at vi kan gå i dialog med forsamlingshusene, og eventuelt placere nogle arrangementer hos dem, så de opfylder betingelserne for støtte, i forhold til Folkeoplysningsloven. Vi skal ikke bøje reglerne, men Venstre vil gå langt for at bibeholde forsamlingshusene, der er vigtige ankerpunkter i de små lokalsamfund, fortæller Ken Kristensen.