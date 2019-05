Se billedserie Når børn og andre til sommer hopper i havnebadet ved Køge Marina er det på eget ansvar. Kultur- og Idrætsudvalget har netop afvist at afsætte penge til en livredder ved badet.

V kritiserer: Uansvarlige forhold ved havnebad

Køge - 18. maj 2019 kl. 08:13 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når vandglade unge og ældre kaster sig i havnebadet ved Køge Marina vil der i den kommende sommer ikke være en livredder til at hjælpe dem op igen, hvis de kommer i problemer.

På det seneste møde i Kultur- og Idrætsudvalget drøftede man forskellige scenarier, der i bund og grund handler om at få udgifterne til en livredder dækket. De udgifter ligger som udgangspunkt hos Køge Marina.

I den forbindelse er der lavet en såkaldt business case, der bygger på salg af éndagsbilletter til det nye anlæg med sauna, omklædning og udendørs brusebad. Der tages udgangspunkt i, at der dagligt sælges 100 billetter á 12 kr. i syv uger.

Det burde som udgangspunkt kunne lade sig gøre - i en god sommer som 2018 - men i analysen bliver der også peget på, at økonomien er meget følsom overfor vejret - altså i en dårlig sommer vil der ikke komme nær så mange penge i havnekassen.

Udvalgsformand Anders Ladegaard Bork (DF) er blandt flertallet af udvalgsmedlemmer, der afviste at betale for en livredder ved havnebadet.

- Når vi ikke stemte for forslaget, handler det om, at hvis den her business case ikke holder, så skal lystbådehavnens brugere holde for. Det synes vi ikke er rimeligt, at havnens brugere skal betale for, forklarer han.

Det forholdsvis nye havnebad ved Køge Marina blev et meget populært badested i den varme sommer 2018, hvor både unge og ældre dyppede meget mere end tæerne i de svalende bølger.

Efter en episode i juni, hvor en ung mand var tæt på at drukne i havnebadet, blev der fundet penge til en livredder i resten af sommeren.

Det burde der også blive i 2019 påpeger udvalgsmedlem Ken Kristensen (V), der protesterer mod beslutningen med ordene:

- Venstre mener, at vi har en etisk og moralsk forpligtelse til at sikre vores borgeres sikkerhed på et kritisk sted, når samtidig livredning er finansieret, siger han med henvisning til den omtalte business case.

Beslutningen om ikke at bekoste en livredder i den kommende sæson blev dog vedtaget med stemmerne fire mod to.

Forud for behandlingen af den opstillede business case har udvalget også overvejet at rette henvendelse til TrygFonden, der bekoster livreddere ved en del strande over hele landet.

Men udvalgsformanden oplyser, at det faktisk også medfører udgifter for kommunerne, da man blandt andet lokalt skal stå for kost og logi - derfor tog man udgangspunkt i den opstillede business case, da det umiddelbart ville være den billigste løsning i forhold til en eventuel livredder fra TrygFonden.

I løbet af sommeren 2018 måtte livredderen tre gange sætte ind med hjælp til folk i vandet - alle tre gange var den undsatte ved fuld bevidsthed, da de blev hjulpet op. Derudover var der en del opgaver med at give almindelig førstehjælp, hvilket primært omfattede behov for at sætte plastre på fødder og fingre.

Der ligger ikke et krav fra politiets side om, at der skal være livreddere ved havnebadet i Køge.