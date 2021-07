Drøftelser omkring fremtidens fremkommelighed i Vestergade kommer nu igen op til overfladen i forbindelse snakken om den næste parkeringsstrategi for Køges bymidte. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

V: Travl gade bør spærres af i weekenden

Køge - 31. juli 2021 kl. 12:08 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Som led i arbejdet med den kommende parkeringsstrategi for Køges bymidte, lægges der op til, at der kan inddrages parkeringspladser i handelsgaderne omkring Torvet.

Hensigten er fremme mulighederne for flere stadepladser og endnu mere udeservering.

Det får nu Venstre til at foreslå, at man eksempelvis spærrer Vestergade helt af for biler hen over store dele af weekenden:

- Vi er fortalere for, at man kigger på, om Vestergade kan gøres til en almindelig handels- og gågade i weekenden, siger V-gruppeformand Ken Kristensen og uddyber:

- Man kunne etablere steler i hver sin ende, som køres op fredag eftermiddag og går ned igen søndag middag eksempelvis. Det gør man blandt andet nogle steder i Italien, og det ville betyde, at det kunne blive en endnu mere hyggelig handelsgade, hvor der kan laves mere udeservering. Selvfølgelig skal det dog være sådan, at beboerne får en nøglebrik, så stelerne kan køre ned, siger Ken Kristensen.

Borgmester Marie Stærke slår fast, at temaet om Vestergades fremkommelighed, trafiksikkerhed og spørgsmålet om, hvorvidt man helt skal gøre det til en gågade, langtfra er nyt.

- Og jeg er da fortsat meget bekymret for Vestergade, fordi mange bilister kører både hensynsløst og meget stærkt gennem gaden. Det problem skal vi tage alvorligt, og løsningen kan være, at man lukker den af i en periode, som det foreslås. Men det kræver også, at vi kigger på, hvilke belastninger det vil give på vores øvrige gader i området, siger hun og fortsætter:

- Vi står desuden over for at skulle grave store dele af bymidten op, fordi der skal graves fjernvarmerør ned. Og her tænker jeg, at vi med fordel vil kunne kigge på diverse elektroniske og digitale løsninger, siger hun med henvisning til trafikfremkommeligheden og opsætning af steler.

Hensynet til middelalderbyen I kommuneplanforslaget lægges der op til, at det skal drøftes, hvordan netop fremkommeligheden i bymidten forbedres, og hvordan Køge som »en stærk handelsby i regionen, men også som en oplevelsesdestination i kraft af de helt særlige kvaliteter i den velbevarede middelalderby, kan udvikles.«

Her nævnes det desuden, at det skal belyses, hvordan man vil kunne erstatte eventuelt nedlagte parkeringspladser på Torvet og andre omkringliggende gader, hvis byrådet vælger at inddrage parkeringsarealer her.