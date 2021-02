V: Skaterprojekt er uambitiøst

Medens resten af Kultur- og Idrætsudvalget netop har udtrykt begejstring for et forslag om at slå opførelsen af et parkeringshus og nye skaterfaciliteter sammen, så kalder Venstre i Køge det for aldeles uambitiøst.

- Vi er ved at se på, hvordan man kan lave et større og mere ambitiøst skaterområde et andet sted i byen - og lade p-hus være p-hus, siger Ken Kristensen, der også sidder med i Kultur- og Idrætsudvalget.