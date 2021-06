Ken Kristensen ønsker, at kommunen skal hjælpe boligforeningerne med ordensregler, som forhindrer fester som den Satudarah holdt for nylig i Hastrupparken. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: V: Boligforeninger skal lave ordensregler mod rygmærker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V: Boligforeninger skal lave ordensregler mod rygmærker

Køge - 07. juni 2021 kl. 15:50 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Kommunen skal hjælpe boligforeningerne med at skærpe ordensreglerne i kampen mod rocker/bander. Sådan lyder det fra Venstre i Køge, efter at rockerklubben Satudarah for nylig holdt sommerfest i Hastrupparken iført rygmærker.

- Jeg bliver provokeret, hvis de kan sidde der i deres rygmærker og feste. Det er under al kritik. Der skal mere handlekraft til. Vi skal gå i dialog med boligområderne og få lavet nogle retningslinjer. Der kan man indskrive, at på boligområdernes grønne områder må man ikke sidde med rygmærker eller på anden måde vise tilhørsforhold til en bande eller en gruppering, med mindre det har idræts- eller kulturel karakter, siger gruppeformand for Venstre i Køge, Ken Kristensen.

Han kritiserer, at borgmester Marie Stærk (S) i fredags beklagede, at kommunen stod uden redskaber til at stoppe en rockerfest.

Ken Kristensen langer også ud efter politiets håndtering af situationen.

- Det er hovedrystende at sige, at vi ikke kan gøre noget kommunalt og skyde skylden politiet. Det er for letkøbt af politiet at sige, at man ikke kan gøre noget. Efter ordensbekendtgørelsen kan man godt fjerne nogen, som skaber utryghed. Hvis der sider 12-15 med Satudarah-rygmærker på, skaber det efter min vurdering utryghed. Så skal de enten tage rygmærkerne af eller forlade stedet. De skal ikke sidde i et boligområde eller på en offentlig beværtning med bandesymboler, siger Ken Kristensen.