Uvis fremtid for fællesjord

Køge - 25. juni 2021 kl. 14:03 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

På det eksperimenterende område, der er kendt som Køge Fælles Jord, tænker man i bæredygtige, grønne og globale løsninger. Aktuelt er det dog helt lokalt, at der skal tages en beslutning om fremtiden for området, hvor Køge Fælles jord bor til leje hos Køge Kommune.

Køge Fælles Jord er nemlig en del af den nye kommuneplan, der netop er sendt i høring. Her indgår fællesjorden i forbindelse med den planlagte boligudbygning i Hastrup Øst

I den forbindelse pointerer Venstres Ken Kristensen blandt andet, at fællesjorden ikke behøver ligge i et af Køges mest attraktive områder.

- Penge betyder noget for en kommune, når man har en så massiv befolkningstilvækst og byudvikling som vi har. Køge Fælles Jord ligger i et af kommunens mest attraktive områder, med en værdi på omkring 30 millioner kroner. Det er i øjeblikket udlagt til et bæredygtigt, vigtigt og spændende projekt. Men i Venstre ser vi måske bare ikke den nuværende placering som den mest ideelle, og i den kommende tid vil vi gerne i dialog om at finde en andet god og egnet placering til dem, sagde han på det seneste møde, hvor kommuneplanen blev sendt i høring.

Her tilsluttede Konservative sig også det overodnede synspunkt, men ikke helt så skarpt trukket op.

- Området er penge i banken, og på et tidspunkt skal der findes en permanent placering til aktiviteterne derude. Men vi har nok ikke helt så travlt som Venstre, lød det fra Thomas Kampmann (K).

Da kommuneplanen blev diskuteret gav formanden for Klima- og Planudvalget dog udtryk for mere velvilje over den nuværende placering end hans borgerlige kolleger.

Niels Rolskov (EL) forklarer, at grundlæggende er området »Hastrup Øst« en del større end bare fællesjorden, så han kan godt forestille sig, at Køge Fælles Jord foreløbig får lov at ligge, mens man begynder med at boligudvikle området syd for.

- Jeg fornemmer en positiv stemning for, at de kan få lov at blive liggende i en periode på måske 10-15 år. I mine øjne er det også værd at følge det boliglaboratorium, de gerne vil udvikle og overveje, om det kan have en værdi for Køge by på den nuværende placering, siger han og henviser til, at det passer i tråd med den grønne omstilling, som kommunen gerne vil understøtte:

- På den baggrund oplever jeg helt sikkert, at der er en positiv stemning i flertalsgruppen, i spørgsmålet om de skal have lov til at blive liggende en tid endnu, siger Rolskov.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokraterne i Køge om deres holdning til sagen.