Illustrationer: Rådgivergruppen USK I/S

Utilfredse naboer kan se 53 meter høj skorsten skyde op

Køge - 06. april 2020 kl. 14:04 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med den lange planlægningsproces, der er gået forud for opførelsen af Sjællands Universitetshospital, Køge, burde denne sag vel være dukket op tidligere.

Den opfattelse sidder Niels Rolskov (EL), formand for Klima- og Planudvalget, tilbage med, efter at hans udvalg forleden godkendte en ansøgning om at dispensere fra lokalplanen for at tillade en ny generatorgård. Med generatorgården følger desuden en skorsten på hele 53 meters højde ved sygehusbyggeriet. Hvorfor har man ikke hørt om dette tidligere?, spørger Rolskov.

Sagen er tilsyneladende også kommet bag på beboerne i det nærliggende boligområde.

Grundejerforeningen Norsvej samt naboer på Padborgvej udtrykker i høringssvar utilfredshed med planerne, da de blandt andet frygter, at generatorgården og skorstenen vil føre øget støj med sig. Ligeledes mener de, at skorstenen vil skæmme for udsynet. I et høringssvar lyder det blandt andet:

- Vi ønsker at gøre indsigelse mod placeringen af generatorgården og den høje skorsten, da skorstenen er væsentligt højere end lokalplanens højdegrænse. Vi vurderer, at den vil være meget skæmmende at se på for beboerne i vores område. I forvejen er det ikke noget kønt syn med den eksisterende skorsten, og en ny og meget højere skorsten vil derfor gøre udsynet endnu værre. Herudover er vi bekymrede for eventuelle støj- og forureningsgener, som ikke er beskrevet særligt uddybende i det fremsendte. Hvilke analyser ligger der som grundlag for støjmåling, området påvirkning og så videre? Dette er ikke dokumenteret i fremsendte materiale, skriver man.

Naboerne opfordrede i høringssvarene til, at man rykker skorstenen længere væk fra boligerne. Men da generatorgården skal etableres ved den eksisterende energicentral, er dette den eneste mulige placering, oplyser Region Sjælland.

Generatorgården skal imidlertid fungere som nødstrømsanlæg, og udvalgspolitikerne kunne i enighed godkende lokalplansdispensationen og dermed tillade opførelsen af skorstenen.

Men den må ikke støje til gene for naboerne, konkluderede politikerne i bemærkningen til Region Sjælland.

- Eventuelle støjproblemer skal løses, for vi vil ikke acceptere, at det bliver et problem, siger Niels Rolskov, mens det fra Venstres Ken Kristensen lyder:

- Det bliver måske ikke så kønt, men skorstenen opføres i den højde for at undgå, at den sender forurenende partikler ind over boligområdet. Og samtidig må vi jo sige, at der et behov for at have en nødstrømssystem, hvis strømmen skulle gå, siger han om årsagen til, at hans parti kunne godkende dispensationen.

Den eksisterende lokalplan tillader kun en højdegrænse på 20 meter plus fem meter til tekniske anlæg.

Beregninger har imidlertid vist, at den kommende skorsten skal op i en markant større højde for at kunne leve op til kravene til den maksimale forureningsbidrag i forhold til omgivelserne. Generatorgården og skorstenen placeres ved sygehusets nuværende energicentral for varme, og i dag står der allerede en eksisterende skorsten her på 37 meters højde. Den bliver stående i fremtiden.

Den kommende skorsten har en diameter på cirka to meter.