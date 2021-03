Ved kommunalvalgene i både 2013 og 2017 har kommunen sendt brevstemmebussen på gaden i ugerne op til valgdagen, men i år er det endnu usikkert, om bussen skal af sted. Økonomiudvalget vil først have gransket økonomien igen. Billedet her er fra november 2017. Foto: Jesper From

Usikkert om stemmebussen kører ud

Her var det således kun 508 borgere, der brevstemte i bussen i de godt 14 dage op til valgdagen, hvor den var undervejs på Køge Kommunes veje. Og med en forventet udgift på knap 180.000 kroner til bussen ved efterårets udvalgsmøde kommunalvalg har Økonomiudvalget nu besluttet, at udgifterne til valgbussen skal granskes endnu en gang, før man giver grønt lys til at sende brevstemmebussen ud op til valgdagen den 16. november.

Økonomiudvalget har således bedt forvaltningen om at fremlægge bud på flere brevstemmetiltag, der kan være medvirkende til at øge valgdeltagelsen. Når de lægges frem senere på foråret, genoptages sagen om brevstemmebussen.

Mens der fortsat er tvivl om brevstemmebussen, besluttede Økonomiudvalget tirsdag, at der skal produceres en husstandsomdelt pjece, at der skal sendes valg-sms til stemmeberettigede borgere, og at kommunen skal anvende sociale medier til at lave kampagner i forbindelse med kommunalvalget.