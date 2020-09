Usikkerhed om Løkkes folketingskandidatur

- Jeg kan bekræfte, at vi er i dialog med Lars, om han skal stille op. Lars har givet udtryk for, at han har nogle overvejelser om sin fremtid. Så derfor afventer vi, hvilken konklusion Lars når frem til.

Sådan skriver Venstres nyvalgte formand for Køge-Lejren kredsen Brian Strømsted i et svar til Ugeavisen Køge efter den senere tids interne kritik og store mediebevågenhed omkring Lars Løkke Rasmussens nye bogudgivelse "Om de fleste - og det meste". I bogen fastholder den tidligere statsminister sit ønske om et bredt regeringssamarbejde hen over den politiske midte - en linje som er direkte strid med den linje, partitoppen med formand Jacob Ellemann-Jensen i spidsen fremlagde for offentligheden i forbindelse med partiets sommergruppemøde.