En meget koldblodig tricktyv stjal smykker fra en 89-årig kvindelig beboer her i Bjæverskovhusene.

Usædvanlig fræk tricktyv slog til på plejecenter

Køge - 13. december 2017 kl. 13:00 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kl. 11.16 tirsdag henvendte en 89-årig kvinde fra Bjæverskov sig til politiet for at anmelde, at hun havde fået stjålet sine smykker fra sit hjem på plejecentret Bjæverskovhusene.

En times tid tidligere havde en mand banket på hendes dør for at informere hende om, at han havde forhindret nogen i at stjæle hendes el-scooter omkring midnat, og at han vidste, at naboen havde fået stjålet nogle smykker.

Manden blev lukket ind og gik søgende rundt for at kontrollere, om der var sket opbrydning af vinduerne.

Han spurgte flere gange, om den ældre kvinden var sikker på, at hun nu også havde sine smykker, hvorefter den 89-årige tog sine smykker fra gemmestedet, viste dem til manden og efterfølgende lagde dem retur.

Den 89-årige blev herefter bedt om at skrive en seddel, som manden ville sætte på el-scooteren, således at en anden person senere ville komme forbi for at kontrollere, om den virkede.

Manden forlod kort efter stedet, men da den 89-årige efterfølgende kontrollerede, om sedlen nu var anbragt el-scooteren, kunne hun ikke se nogen papirlap.

Den 89-årige kontaktede derefter naboen, som ikke havde fået stjålet sine smykker, hvorefter de i fællesskab fandt ud af, at den 89-årige til gengæld havde fået stjålet sine smykker.

Manden bliver beskrevet som dansk af udseende, 35-40 år, 180-185 cm høj med almindelig kropsbygning og iført kasket og lang overfrakke. Han har kort, sort hår og talte dansk. Han var velsoigneret og talte meget høfligt.

Politiet hører meget gerne fra vidner, som har set vedkommende i området i tiden omkring tyveriet. Politiet kan kontaktes på telefon 114.