Uro i center: Kanonslag og småbrande onsdag aften

Der skulle være blevet kastet 6-7 kanonslag, så politiet kørte til området for at lede efter personer med ulovligt fyrværkeri. Man traf dog ikke nogen, der kunne mistænkes herfor, ligesom politiet heller ikke hørte yderligere kanonslag blive antændt, hvorfor patruljen forlod området kl. 21.11.

Godt en halv time senere, klokken 22.20, måtte politiet igen retur til området, idet brandvæsnet igen var blevet tilkaldt til en mindre brand i området. Det viste sig, at der nu var ild i en skraldecontainer ved et cykelskur ved S-togstationen. Branden var blevet opdaget af en mand, der var kommet ud fra et supermarkederne i Ølby Center. Han havde også set nogle unge gå i retning mod Karlemosevej, ligesom der på perronen på S-togstationen også stod en del unge mennesker, men vidnet havde dog ikke umiddelbart set nogen i nærheden af skraldespanden.

Politiet undersøger nu de mindre brande i et forsøg på både at finde de egentlige brandårsager og for at finde nogen, der kan stilles til ansvar for brandenes opståen.