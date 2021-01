Ups: Påvirket mand kørte uden dæk: Men så kom politiet

Det var et særsyn, der i nat mødte en politipatrulje på Københavnsvej i Køge; her kom en tydeligt påvirket mand kørende med lav hastighed uden dæk på det ene fælg og med et dæk punkteret. Manden endte med at overnatte i detentionen. Foto: Kenn Thomsen

Køge - 13. januar 2021 kl. 10:11 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

I nat klokken 01.51 bemærkede en politipatrulje i Køge et syn, som heldigvis ikke er et hverdagskost. En bilist kørte med lav hastighed på Københavnsvej ud for Stormøllevej uden dæk på den ene fælg og med et dæk punkteret. Patruljen fik standset bilen, hvor der sad en tydeligt påvirket mand bag rattet, som ikke havde et gyldigt kørekort.

Føreren, en 30-årig mand fra København, nægtede at medvirke til en alkometer/narkometertest, så han blev anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand, uden kørekort, i et køretøj som på ingen måde var i lovlig eller forsvarlig stand, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i onsdagens døgnrapport.

Den 30-årige ønskede på ingen måde at samarbejde til at få udtaget en blodprøve, så dette kunne ikke gennemføres på skadestuen. Han blev derfor taget med på politistationen, hvor det lykkedes en læge, at få taget prøven. Den anholdte var i en tilstand, så han ikke kunne løslades, da han var påvirket og ophidset. Han blev derfor sat i detentionen til afrusning, men blev løsladt onsdag morgen.

Nu venter politiet på resultatet af blodprøven, hvorefter den 30-årige vil høre mere i sine sager.