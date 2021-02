Ups: Gav ven håndjern på og havde ikke nøglen

Torsdag eftermiddag klokken 14.52 fik politiets vagtcentral et opkald fra en borger, der håbede på, at få hjælp til en lidt usædvanlig opgave. Manden, som ringede, havde i forbindelse med et jovialt fjolleri givet en af sine venner håndjern på og havde nu opdaget, at han ikke havde nøglen på sig.