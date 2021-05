Ungt iværksætteri: Skoleelever vil have flere unge turister til Køge

-Nederlaget er større for Køge end det er for os, siger Christoffer Gudtmann kækt, der går i 7. A på Borup Skole.

Han og de to resterende gruppemedlemmer William Reinhold Mikkelsen og Simon Nebiyat Nørgaard fra 7. C er tydeligvis bitre oven på nederlaget.

De tre venners udfordring gik ud på, at de skulle finde frem til en innovativ idé, der kunne hjælpe Connect Køge med at udvikle turismen, så flere unge kunne få lyst til at tilbringe deres sommer i kommunen. Sammen fandt de frem til et produkt, der modtog 2. pladsen ved iværksættermessen, som torsdag blev afholdt digitalt og live fra et tv-studie i Tapperiet med tale fra borgmester Marie Stærke.