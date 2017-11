Se billedserie Thomas Norgreen og Mira Hansen skal begge stemme for første gang ved kommunalvalget 21. november. Foto: Martin Rasmussen

Unge vælgere leder efter inspiration og identifikation

Køge - 18. november 2017 kl. 07:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange unge får for første gang mulighed for at deltage aktivt i lokaldemokratiet for første gang ved kommunalvalget 21. november, men hvis det går som det plejer, så vil en ret stor andel af dem vælge at sige nej tak til invitationen.

Stemmeprocenten for 18-29-årige ligger traditionelt noget lavere end for hele befolkningen - både i Køge Kommune og i resten af landet. Hvordan kan det være? Er lokalpolitik bare for kedeligt for unge med et udsyn, der rækker noget længere end til kommunegrænsen? Eller er byrådet en lukket klub, der er svær at få indsigt i som ny vælger?

LørdagsAvisen tog på jagt efter svarene hos to førstegangsvælgere på Køge Handelsskole. Thomas Norgreen og Mira Hansen er begge 18 år - han er med i skolens studieråd og debatklub, hun er blandet andet engageret i skolebladet - og begge skal altså stemme for første gang ved kommunalvalget 21. november.

I ugerne op til valget har de begge både mødt kandidater på skolen og selv søgt information på partiernes hjemmesider og andre steder, men ingen af dem havde besluttet sig endeligt for hverken parti eller kandidat, da vi mødte dem. Begge ledte efter en kandidat, der kan inspirere - og som de kan identificere sig med - men det er svært at finde synes de, og de savner generelt at blive mødt i øjenhøjde.

"Kandidaterne skulle tænke mere på, hvad der er de unges behov. Vi havde et møde på skolen med fire-fem lokalpolitikere, og det ødelagde det lidt for mig. De spildte en chance ved ikke at tale om os og til os, og jeg tror ikke, der var ret mange, der havde en god oplevelse," fortæller Thomas Norgreen.

Både han og Mira Hansen oplevede at blive talt ned til ved mødet.

"De talte for eksempel meget om rygning og fik os til at lyde som en flok fem-årige, der havde gjort noget forkert. Partierne stillede også op med ældre kandidater, og måske skulle de have stillet med nogle yngre kandidater, som vi kunne identificere os lidt med," siger Mira Hansen.

Det hjælper altså at komme ud og møde de unge på deres hjemmebane, men det forudsætter, at man møder de unge i øjenhøjde.

"Noget, jeg lægger vægt på, er Lovparken. Problemerne der viser, at vi unge mangler et sted at være i Køge," siger Thomas Norgreen, der savner at høre et bud på en konstruktiv løsning for de unge fra politikerne.

Balladen om Lovparken ligner også endnu et eksempel på, at afstanden måske er for stor mellem politikerne og de unge.

"Lovparken er ikke kun et sted med stoffer og fest. Mange mødes bare til hygge - det er det vi bruger den til: Et hyggeligt samlingssted. Få unge laver problemer, men de kan ikke skelne mellem dem og resten, siger Mira Hansen, der føler at alle bliver sat i samme bås, når stedet og problemerne omtales.

Begge savner for eksempel bud på alternative steder at mødes for de unge.

Thomas Norgreen og Mira Hansen er begge engageret i både livet på skolen og interesseret i samfundsforhold, men de føler altså en vis distance til det lokale demokrati. De kender ikke ret mange af byrådsmedlemmerne og savner altså at møde flere unge kandidater, de kan identificere sig med.

"Det er en udfordring at få flere unge til at stemme. Først og fremmest er det selvfølgelig vigtigt, at de er oplyst. Mange kender ikke partierne og hvad de står for," siger Thomas Norgreen.

"Jeg tror, at der er mange, der ikke føler, at de ved nok, og så stemmer de enten ikke, eller også sætter de et lidt tilfældigt kryds. Jeg tror, at det vil hjælpe, hvis man bruger de unge kandidater til et arrangement her på skolen eller til måske til et sjovt initiativ på Torvet med en konkurrence - arrangementer hvor man kan lære dem at kende," siger Mira Hansen.

"Hvis vi unge ikke bliver aktiveret nok, så kommer der et resultat, hvor de unge ikke har nok indflydelse, og så ender vi med et land med en masse gamle kloge hjerner, der styrer slagets gang," siger hun.