Unge talenter er klar til at tage afsæt ud i musiklivet

Køge - 26. maj 2019

Man anslår ikke en skæv tone, hvis man siger, at den kommende Afsæt Festival betyder meget for de elever, der vil vise, hvad de kan efter tre år på Musikalsk Grund Kursus (MGK)

- Det betyder alt og alle aftaler er udskudt til efter den 15. juni, hvor jeg har givet min koncert under festivalen, siger Christoffer Theis Støvring Larsen med et stort smil. Ved siden af ham sidder Sille Noa Gang Hansen, der også ser frem til at vise sit værd med hendes optræden for publikum:

- Det er nu det gælder og det her er afsættet til at komme videre i et liv med musikken.

- Man sidder med en fed følelse af, at det her både er afslutningen på et lærerigt forløb og et startskud til noget helt ny, supplerer Thor Eide Hedegaard Johansen.

De er alle tre elever på MGK Sjælland, der i dagene 13. - 16. juni arrangerer Afsæt Festival på Tapperiet i Køge. Her vil der blive afviklet ikke mindre en 66 små koncerter som musikeleverne selv har stået for at arrangere - for sidsteårselever som Christoffer, Sille og Thor er det deres afslutningskoncert og et farvel til livet på musikskolen.

- Jeg glæder mig virkelig til at stoppe og ikke længere være »elev«, men en musiker, der skal videre med sit eget udtryk, uddyber førstnævnte og de andre nikker.

Afsæt Festival er afslutningen på deres musikalske grunduddannelse og her vil MGK Sjælland med festivalen gerne væk fra en eksamensform, hvor de unge musikere bliver sat foran nogle censorer og bedt om at spille deres hjerteblod frem i et ellers tomt lokale.

I den nye form er der publikum på og eleverne skal selv stå for et stort arbejde omkring hele koncertformen. Det er en givtig oplevelse, fortæller Sille Hansen:

- Jeg synes, at det er megafedt, for det er jo det vi kommer til at gøre, hvis vi gerne vil noget med musikken. Det er en god mulighed for at udleve nogle kunstneriske ambitioner og øve hele det kunstneriske aspekt, der ligger rundt om selve musikken.

Hos Thor Johansen handler det også om at afslutningsforløbet har givet dem mulighed for at komme tættere på, hvordan de gerne vil udtrykke sig gennem musikken.

- Jeg har for eksempel det seneste år brugt meget tid på at fokusere på de dele af undervisningen, der kunne give mig historisk baggrund, teori og lære om, hvordan musikken kan sammensættes. Det har givet inspiration og kreativitet til min egen koncert; man kan jo ikke skabe noget nyt fra ingenting, fortæller han.

Når det går løs under Afsæt Festival vil publikum få en meget blandet pose musikalske bolcher, for hver enkelt elev har altså selv stået for at skrive eller fortolke den musik de fremfører på scenen.

- Musikken er jo dybest set vores identitet og det personlige udtryk kommer fra, hvem man er og hvor man er i livet. Det er derfor individuelt, hvad vi lægger vægt på i forhold til det udtryk vi gerne vil vise publikum, siger Christoffer Larsen og fortsætter:

- Vi er jo musikere fordi vi har noget på hjerte. Her får vi lov til at gøre det vi holder af og dele det med andre. Det bliver det kun federe af.

Sille Hansen er også meget begejstret for den del af arbejdet med musikken:

- Min musik ér mig, så når jeg arbejder med musikken, så arbejder jeg også med mig selv. Det må gerne være lidt svært, for så er udbyttet des større når det lykkedes. Når jeg kan arrangere en hel koncert, så beviser jeg også overfor mig selv, at jeg kan noget!

De er alle tre meget glade for de muligheder det treårige forløbpå MGK Sjælland har givet dem.

- Det har betydet, at vi har fået et stort fællesskab og netværk omkring musikken. Vi har også været priviligerede ved at få undervisning af nogle meget dygtige lærere. Det hele har været med til at udvikle os som person og som musiker, mener Thor Larsen og Sille Hansen fortsætter med et smil:

- Vi har lært at tackle tvivlen på os selv og er blevet bevidst om, at selvfølgelig skal man da gå her - jeg ville nærmest ikke vide, hvem jeg var, hvis det ikke var for de år her på skolen og arbejdet med musikken.

Den tanke kan Christoffer Larsen sagtens følge:

- Vores lærere har været gode til at lade os udvikle vores udtryk og musik. Det har betydet, at jeg har »fundet« min egen musik og gjort mig bevidst om, hvad jeg gerne vil med musikken. Det har givet mig en retning for den musik, jeg har lyst til at lave.

Hvilken retning og hvilke valg de tre og resten af skolens elever har taget med deres musik er der altså mulighed for at stifte bekendtskab med på Afsæt Festival, der foregår på ungdomskulturhuset Tapperiet i Køge.