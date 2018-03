Se billedserie Simone Deisting fra DBU Sjælland fortæller om lørdagens første post. I weekenden blev 16 unge fra sociale boligområder i Køge uddannet til at være rollemodeller for andre unge. Foto: Thomas Olsen

Unge skal bygge bro til foreningslivet

Køge - 19. marts 2018

Trods den rå kulde og hvinende blæst var de 16 unge fra Køge ikke blevet hjemme under dynen lørdag morgen. Tværtimod. Fra klokken 9.00 stod de klar i Køge Boldklubs lokaler og satte lidt senere af sted mod forskellige poster som en del af et Stjerneløb.

Løbet skulle fungere som teambuilding mellem de unge, der havde meldt til sig et nyt tværfagligt projekt. Et samarbejde mellem DBU Sjælland, Køge Boldklub, DIF Get2Sport og Helhedsplanen i Køge, der skal uddanne unge fra sociale boligområder til at blive såkaldte »gamechangers«.

De 16 unge køgensere fik weekenden over træning og uddannelse i at kunne varetage udvikling og afvikling af fodboldaktiviteter for andre børn og unge. Hovedmålet er at kunne bygge bro til foreningslivet.

- Uddannelsescampen er med til at vise, hvordan foreningslivet er vigtigt og kan gøre en forskel for børn og unge, fortæller Simone Deisting, projektkoordinator i DBU Sjælland og uddyber:

- De 16 unge er allerede glade for fodbold og flere af dem træner andre børn i boligområderne. Uddannelsen er en måde at introducere foreningslivet, bygge bro og give dem redskaber, som de kan bruge i træningen. De bliver rollemodeller og en del af foreningslivet.

Styrker træningen Stjerneløbets første post var på grund af det kolde vejr rykket indenfor i den nærliggende tennisklub. Her skulle to grupper af de unge bevæge sig ned ad en gang på grønne mælkekasser helt uden at røre jorden.

Øvelsen tvang de unge til at arbejde sammen og kommunikere for at komme først ned til den anden ende.

- Stjerneløbet handler om teambuilding, kommunikation og at kunne lægge en strategi, påpeger Simone Deisting.

Ved en anden post var opgaven at bygge det højeste tårn af skumfiduser og ukogte spaghetti, og de udfordrende og legende øvelser gav smil på læben hos de unge.

- Jeg synes, det er vildt sjovt, og det er spændende at prøve noget nyt. Man lærer også nogle nye mennesker at kende, siger 14-årige Sophiea Engelbrecht.

Hun er en af de unge deltagere, som håber på at kunne at tage nogle redskaber med ud på fodbold-træningsbanen. Samme forhåbning har 15-årige Tobias Willesen, der i forvejen træner andre unge i sociale boligområder.

- Jeg kan godt lide fodbold og har altid været glad for at arbejde med børn. Uddannelsescampen kan forberede det, jeg laver i forvejen, eksempelvis kan jeg lave nogle bedre øvelser, fortæller han.