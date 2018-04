Unge på fortidsjagt

På baggrund af de unges interesse tog Ibrahim Øksum fra Helhedsplanen kontakt til Museum Sydøstdanmark og Køge Bibliotek for at høre om mulighederne for et eventuelt samarbejde. Bestræbelserne førte i januar måned til et pilotprojekt, hvor de unge fik mulighed for at tilegne sig kompetencer og viden inden for arkæologi og historie.