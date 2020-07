Sådan har der alt for ofte set ud i parken de seneste måneder. Arkivfoto

Unge og deres høje musik smides ud af omstridt park

Midt i Køge By ligger en oase, som alle skal kunne nyde godt af. Men naboer og brugere af Lovparken og Lovparkens legeplads har foråret igennem oplevet tiltagende gener fra enkelte unge, der med høj musik, larm og smadrede flasker ødelægger det for alle andre. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Derfor er ordensreglementet nu på opfordring fra flere borgere ændret i samarbejde med Politiet, så det ikke længere er tilladt at opholde sig i parken eller på legepladsen mellem kl. 23 og 06. Det vil stadig være muligt at passere på parkens stier hele døgnet.

Derudover er det kun tilladt at høre dæmpet musik uden brug af højtalere mellem kl. 8 og 22. Mellem kl. 22 og kl. 8 er musik forbudt.

Det er heller ikke længere tilladt at medbringe glasemballage i hverken parken eller på legepladsen.

Det er fortsat muligt at låne parken til arrangementer, hvilket man kan søge om hos Køge Kommune.

- Vi har en skøn park, som alle der bor her eller som besøger Køge, skal kunne tilbringe gode timer i. Det er en gave, at vi midt inde i byen har en grøn oase - og den skal vi selvfølgelig værne om, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek.