Det var to af de unge mænd, som tilbage i januar 2016 overfaldt en anden mand midt på Torvet i Køge, fastslår Retten i Roskilde. Foto: Jesper From

Unge mænd kendt skyldige i brutalt knivoverfald og vold på Torvet

Den omfattende retssag, hvor tre unge mænd tilsammen var tiltalt for 76 forhold, fik sin foreløbige afslutning for næsten en måned siden, da de tre mænd blev dømt. Hver især fik de fængselsstraffe, men da dommen blev offentliggjort uden et retsmøde, har det først nu været muligt for DAGBLADET at beskrive, præcis hvad de tre mænd er kendt skyldige i.