Se billedserie Både 15-årige Yalin Kilic (tv) og 14-årige Semih Derin har et godt udbytte af projektet. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Unge mænd får en forsmag på livet som håndværker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge mænd får en forsmag på livet som håndværker

Køge - 11. juli 2021 kl. 12:42 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Båndsaven kværner gennem gulvbrædderne, og en ung mand arbejder koncentreret med at placere hvert enkelt bræt korrekt på det trekantede plateau, mens en anden skruer det grundigt fast. De i alt fire unge mænd er lige ved at være helt færdige med et flot terrassegulv, som har sammen har konstrueret ved en nyligt opstillet container i Ellemarken.

Containeren indeholder et kontor og tilhører Jobplaneten, der i sommerferien laver tre forskellige projektet med titlen "Fritidsjob til faglært" for drenge i 14-17 års alderen. Projektet henvender sig til unge fra de fire områder i Køge, der hører under Helhedsplanen - Ellemarken, Hastrupparken, Søparken og Karlemoseparken og handler om at støtte de unge i at finde ud af, om de har lyst til at tage en erhvervsuddannelse og i givet fald hvilken. Drengene får 54 kroner i timen, fortæller fritidskonsulent Jan Mansur Hussain.

- Drengene får en forsmag på, hvad en erhvervsuddannelse er. Det kan være som maler, VVS'er eller tømrer. Vi vil gerne have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse - og gerne på VUC her i Køge. Der kommer til at mangle mange erhvervsuddannede i Danmark - op mod 50.000, fortæller fritidskonsulenten.

For at give en så ægte oplevelse af et arbejdsfællesskab som muligt, må drengene ikke gå hjem for at spise deres frokost, men skal blive sammen med deres kolleger som på en rigtig arbejdsplads. I fritiden kan de til gengæld vise, hvad de har lavet til deres venner og familie. I denne uge laver gruppen en terrasse, i næste uge skal de konstruere en lille tilskuertribune til Hastrupparkens multibane, og i næste returnerer de så til et malerprojekt i Ellemarken.

Projektet er støttet af A.P. Møllers Støttefond og både 15-årige Yalin Kilic og 14-årige Semih Derin har et godt udbytte af arbejdet, fortæller de.

- Det har været godt at lære noget nyt - det er bedre end at sidde i skolen hele tiden. Jeg er lidt usikker på, hvad jeg vil, men jeg satser meget på VUC. Jeg har også været i praktik som elektriker. Jeg skal ikke være murer - det er for hårdt for ryggen, siger Yalin Kilic.

Hans kollega ser lidt anderledes på projektet. VUC er umiddelbart ikke uddannelsesønsket for Semih Derin.

- Jeg har ikke et mål om at blive tømrer - jeg er faktisk bare med for at lære at lave tingene selv, så jeg ikke behøver at tilkalde en tømrer, hvis jeg får brug for at få lave tømrerarbejde. Jeg satser på at komme på HHX - på innovationslinjen, siger han.