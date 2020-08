Køge Kommune tilbyder nu ?Lær at tackle angst og depression? til unge mellem 15-25 år for syvende gang.

Unge kan få hjælp til at tackle angst og depression

Køge - 07. august 2020

Formålet med kurset er at styrke de 15-25-åriges psykiske helbred og styrke deres motivation for uddannelse og arbejde. Herudover forebygge frafald på ungdomsuddannelserne og fastholdelse af arbejde. Kurset henvender sig til unge med diagnosen angst og/eller depression, eller selvvurderet symptomer på angst og/eller depression.

På kurset får de unge muligheden for at møde andre jævnaldrende, der har det på samme måde og afprøve redskaber, som kan give større kontrol over forstyrrende tanker og hverdagen. Kurset har fokus på hjælp til selvhjælp og er ikke psykiatrisk eller psykologisk behandling. Det handler lige så meget om at møde ligesindede, som det gør at få de rette værktøjer til at håndtere sygdommen.

På kurset lærer man blandt andet at tackle symptomer på angst og depression, og at klare situationer, der er svære. Det kan bl.a. være gode råd til hvordan de unge får mere energi og overskud i hverdagen.

Gode resultater fra tidligere kurser

Den nationale effektevaluering fra 2019[1] viser bl.a. følgende positive effekter hos de unge: Reduktion af symptomer på angst, reduktion af symptomer på depression, øget trivsel, øget mestring, bedre søvnkvalitet samt øget tro på egne evner.

Undervisningen varetages af to frivillige instruktører, som har et personligt kendskab til angst og/eller depression, og som ved, hvordan det er at have symptomerne tæt inde på livet. Instruktørerne har gennemført en systematisk uddannelse, som gør dem i stand til at lede kurserne.

Praktisk

Der afholdes informationsmøde den 24. august 2020 kl. 17-18 på "Sundhed, Træning og Rehabilitering" i Rådhusstræde 10C, 4600 Køge og der kræves ingen tilmelding. Det er helt uforpligtende at møde op for at høre mere om kurset og finde ud af om det er noget, der kunne være relevant. Det er også en god idé at tage en forælder, ven eller vejleder med.

Tilmelding til selve kurset foregår på informationsmødet. Både kursus og informationsmøde er gratis.

Kurset forløber over 8 mandage á 2,5 time og foregår på "Sundhed, Træning og Rehabilitering" Rådhusstræde 10C, 4600 Køge, fra 7. september til 2. november 2020 i tidsrummet 17.00-19.30

Interesserede er velkomne til at kontakte Sundhedskonsulent Anne Birkedal, telefon 56 67 69 47 eller tackle@koege.dk

Kurset udbydes også online

Interesserede i onlinekurset er velkomne til at kontakte Sundhedskonsulent Jette Juul Damkjer, T:40 33 20 62 eller mail til tackle@koege.dk og oplys navn, telefonnummer og alder, så vil du blive kontaktet.

Læs mere om kurserne på https://laerattackle.dk/ eller på www.koege.dk/patient