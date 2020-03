Mandag eftermiddag fik politiet endnu en anmeldelse om, at der igen var forsamlet omkring 15 unge ved boldbanen i området. Foto: Katrine Wied

Unge blæser på forsamlingsforbud

Politiet sætter nu ind over for en gruppe unges overtrædelse af forsamlingsforbuddet i coronakrisen i Ellemarken i Køge

Mandag eftermiddag fik politiet endnu en anmeldelse om, at der igen var forsamlet omkring 15 unge ved boldbanen i området. Ifølge anmelderen kommer unge næsten dagligt på stedet og samledes i flok. Om aftenen bliver der af og til også affyret fyrværkeri i området.

Ingen blev sigtet for noget, men politiet forblev lidt i området, så personer ikke igen forsamledes i større grupper end tilladt ud fra de gældende retningslinjer i forbindelse med indsatsen mod corona og COVID-19.

En patrulje blev mandag omkring ved 16-30-tiden sendt til området, hvilket bevirkede, at de unge hurtigt forsvandt i alle retninger, da de fik øje på patruljebilen.

Politipersonale fra den lokale forebyggelsesafdeling på Køge politistation vil i dag tirsdag i tidsrummet mellem klokken 19-22 være til stede i området i præventivt øjemed.

Personalet vil både foretage fodpatruljer og almindelig patruljering i området Ellemarken. Borgere er velkomne til at tage kontakt til patruljen for at drøfte eventuelle problemstillinger fra lokalområdet med patruljen, lyder opfordringen fra Midt- og Vestsjællands Politi.