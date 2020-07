Se billedserie Ungdommens Sommer har haft hovedkvarter på Søndre Strand, hvor der dog ikke har været helt så meget liv som planlagt på grund af det mildt sagt kedelige sommervejr. Privatfoto

Ungdommens Sommer lægger op til sjov slutspurt

Køge - 31. juli 2020 kl. 16:38 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en million kommunale kroner i ryggen har Køge Ungdomsskole haft mere end travlt med at aktivere de unge i løbet af sommeren.

Og de unge er kommet gratis i biografen, de har kunnet gå til lerdueskydning eller taget et dykker-certifikat, og en tur på havet for at fiske der det også blevet til.

- Jo, vi haft nok at se til, men det har været - og er - super sjovt og spændende, siger Sofie Posselt fra Køge Ungdomsskole.

Hun har brugt stort set hele sin sommer på at være projekt-koordinator på Ungdommens Sommer, som med en million kroner fra kommunen i ryggen har haft til opgave at gøre sommeren lidt sjovere for de mange unge, der kedede sig gennem det corona-nedlukkede forår.

- VI fik mere end travlt med at få stablet de forskellige aktiviteter på benene, men har samtidig fået en fantastisk opbakning fra diverse foreninger og andre, som har stillet op, så en kæmpe tak skal lyde herfra til dem, siger hun.

Sofie Posselt har sammen med andre medarbejdere tilknyttet Ungdommens Sommer haft »hovedkvarter« i et par containere på Søndre Strand et par hundrede meter fra havnebadet, hvor de unge har kunnet komme forbi og blandt andet hente de populære armbånd, der har givet gratis adgang til en række af sommerens aktiviteter.

- Desværre har sommervejret jo ikke ligefrem været fantastisk her i juli, så der har ikke været så mange aktiviteter eller liv lige her omkring, som vi havde håbet på, siger hun.

- Men helt generelt er det gået fint, og vi har fået mange glade tilbagemeldinger - specielt omkring netop armbåndene, hvor især en gratis tur i biografen eller Køge Svømmeland har været meget populært.

- Der har også været gratis adgang til Vikingeborger i Lellinge og Pangea Park, og så har vi ud over armbåndene haft tilbud om en lang række forskellige aktiviteter, fortæller Sofie Posselt.

Blandt nogle af de mest populære kan nævnes Open Air biografer, der var rundt i det meste af kommunen, en fisketur ud på åbent hav og madlavningskurser.

- Nu er vi så klar til at sætte slutspurten ind i den kommende unge, hvor de unge blandt andet kan lære selvforsvar hos Køge Karate Klub, og har Herfølge Boldklub et helt særligt tilbud, siger den travle koordinator.

- Her kan deltagerne prøve at træne fodbold som en professionel over et tre-dages forløb, hvor der ikke kun er fokus på bolden, men også på ernæring, fysisk træning og alt muligt andet spændende.

- Vi håber i hvert fald, de unge har nydt sommeren og haft det lige så sjovt som os, slutter hun.