Ung mand tæsket ihjel med hammer

En 19-årig mand er sidst på eftermiddagen blevet varetægtsfængslet ved Retten i Roskilde for grov vold.

Det oplyser anklagerfuldmægtig ved Midt- og Vestsjællands Politi Magnus Mølholm til DAGBLADET Køge.

Manden er sigtet i en sag fra Køge, hvor en 21-årig mand fra Haslev natten til fredag afgik ved døden. Ved grundlovsforhøret, der foregik bag lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning, blev han varetægtsfængslet frem til den 25. februar.

Han blev midlertidigt varetægtsfængslet for mistanke om grov vold og ikke for vold med døden til følge, som sigtelsen lød på.

Magnus Mølholm kan ikke oplyse, om der er flere personer på fri fod, som kunne have interesse for politiet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der ophedede diskussioner omkring midnat natten til fredag i Søparken i Køge mellem to grupper, og her endte det ifølge sigtelsen ved dagens grundlovsforhør med, at den 21-årige mand blev slået i hovedet med en hammer en eller flere gange.

Seks personer blev anholdt i sagen kort efter episoden. Det skete ved Køge Sygehus, hvortil den 21-årige mand var blevet bragt. Disse seks personer blev imidlertid løsladt igen i løbet af fredagen.

Den 19-årige mand blev efterlyst af politiet sent lørdag aften og meldte sig selv mandag aften.

Han nægter sig skyldig i tiltalen mod ham, fortæller anklagerfuldmægtig Magnus Mølholm til DAGBLADET Køge.