Ung mand død: Politiet har flere spørgsmål end svar

- Også i forhold til at finde ud af, hvilken kategori i straffeloven vi bevæger os mod. Det ved vi ikke noget om endnu. Men vi har sat mange ressourcer af og betragter det som en meget alvorlig sag, hvor en ung mand er død. Derfor skal vi nu kigge nærmere på, hvad personernes indbyrdes forhold er, hvorfor de befandt sig på Nylandsvej, og hvorfor der opstod tumult for at kunne pejle os ind på, hvor vi er rent strafferetsligt, siger Martin Bjerregaard og tilføjer, at man endnu ikke ved, om der er grundlag for at sigte en eller flere i et grundlovsforhør.