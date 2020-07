Ung kvinde overfaldet på station: To mænd efterlyses

To yngre mænd efterlyses nu efter et overfald på en 18-årig kvinde tirsdag eftermiddag på Køge Station. Arkivfoto: Thomas Olsen

Køge - 22. juli 2020

Tirsdag eftermiddag klokken 14.33 anmeldte en 18-årig kvinde fra Hårlev, at hun omkring klokken 13.50 var blevet overfaldet af to mænd i tunnelen under sporene på Køge Station.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Kvinden var forinden kørt med regionaltoget fra Vordingborg (afgang kl. 12.57) til Køge (ankomst kl. 13.48), og i toget havde der været to mænd, der havde optrådt højlydt og slået på bordene i toget, så også andre passagerer havde kigget undrende efter dem.

Ved udstigningen på Køge Station tilfældigt sammen med de to mænd begyndte de at tiltale hende med diverse krænkende og nedsættende ord, hvilket mændene fortsatte med, da de fulgte efter hende i tunnelen under sporene på kort afstand.

Pludselig løb de frem til den 18-årige, som af begge mænd blev overfaldet med diverse håndslag mod hoved og krop, indtil en pt ukendt kvinde (ej nærmere beskrivelse) i tunnelen råbte op og dermed fik standset overfaldet, fremgår det af døgnrapporten.

De to mænd flygtede til fods i retning mod stationspladsen, mens kvinden tog sig af den 18-årige, der senere efter opfordring fra et familiemedlem anmeldte overfaldet.

Den ene mand beskrives som: A: Mand, dansk af udseende, 16-19 år, 175-180 centimeter høj, almindelig af kropsbygning, hvid hudfarve, lys, kort hår. Han talte dansk og var iført sort hættetrøje, blå jeans, hvide Nike-sko.

Den anden mand beskrives som dansk af udseende, 16-19 år, 175-180 centimeter høj, almindelig af kropsbygning, hvid hudfarve, brunt, mellemlangt hår. Han talte dansk og var iført: Tommy Hilfiger-bluse, sorte jeans, Adidas Superstar-sko i guldfarve.

Politiet efterforsker nu voldssagen i et forsøg på at få identificeret de to mænd, herunder ud fra eventuel overvågning enten i toget eller på Køge Station.

»Politiet i Køge hører gerne fra personer, der enten i toget mellem Vordingborg og Køge eller på Køge Station har bemærket de to mænd. Endvidere er politiet meget interesseret i at få kontakt til kvinden, der fik standset overfaldet ved at råbe op. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen,« skriver ordensmagten i døgnrapporten.