Ung kvinde mistede livet i højresvingsulykke

Torsdag aften klokken 18.46 udsendte Midt- og Vestsjællands politi en besked på Twitter omkring en alvorlig trafikulykke, der er sket ved krydset Københavnsvej og Nørre Boulevard i Køge.

En cyklist er blevet påkørt af en lastbil. Cyklisten er kommet alvorligt til skade. Lastbilen skal nu undersøges af en bilinspektør. Af denne grund vil krydset været lukket et stykke tid endnu og trafikanterne bedes at finde alternativ vej.

Opdatering: klokken 20.15

Ifølge seneste melding fra Midt- og Vestsjællands politi har lastbilen foretaget et højresving i krydset og her påkørt cyklisten, som var en ung kvinde. Kvinden er blevet kørt til Køge sygehus, men her stod kvindens liv ikke til at redde. Kvinden er ikke endeligt identificeret og de pårørende er ikke underrettet.

Krydset er blevet genåbnet for trafik