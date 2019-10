Ph.d. Sebastian Werngreen Nielsen, der bor i Køge, har modtaget 400.000 kr. til sit Ph.d.-projekt på Roskilde Sygehus, hvor han skal forske i nerveskader i forbindelse med kemoterapi. Foto: Kaare Smith

Ung køgenser får 400.000 kr. til forskning i kræft og cannabis

Køge - 24. oktober 2019 kl. 14:47

Knap 294.000 danskere lever med en kræftsygdom, og hver eneste dag dør 42 af dem. De tal understreger i sig selv nødvendigheden af mere forskning. Ph.d. Sebastian Werngreen Nielsen fra Køge har fået tildelt 400.000 kr. af NEYE-Fonden til at undersøge, om Cannabis-planten kan lindre kræftpatienters smerter og reducere de nerveskader, som patienter i kemoterapi mærker.

Danskere ramt af kræft kan se frem til mere forskning på området, når 21 forskere tildeles de i alt 5,6 mio. kr. i donation fra NEYE-Fonden, der ejer taskekæden NEYEs butikker. Gennem mere end 40 år har NEYE-Fonden hvert år doneret butikkernes overskud til en eller få forskere inden for et bestemt kræftområde, men i år ønskede fonden at lade donationen komme flere til gode.

En af dem er Ph.d. Sebastian Werngreen Nielsen, der bor i Køge. Han har modtaget 400.000 kr. til sit Ph.d.-projekt på Roskilde Sygehus, hvor han skal forske i nerveskader i forbindelse med kemoterapi. Blandt andet skal han undersøge, om Cannabis-planten har nervebeskyttende effekter for patienter i kemoterapi:

- I Danmark er vi dygtige til at behandle kræft, men vi skal blive bedre til at beskytte folk mod kræftbehandlingens konsekvenser, der sjældent er omkostningsfrie for patienten. Faktisk oplever 30-50% smerter og tab af evnen til f.eks. at mærke berøring, og på nuværende tidspunkt er der ingen effektiv behandling eller forebyggelse," siger Ph.d. Sebastian Werngreen Nielsen og fortsætter:

- I mit Ph.d.-projekt har vi allerede indsamlet viden fra 3000 kræftpatienter, der har givet os et nyt overblik over kræftbehandlingens konsekvenser. I år afprøver vi ny teknologi til tidlig og sikker opsporing af nerveskader efter kemoterapi. Herefter vil 100 kræftpatienter deltage i et forebyggende forsøg, hvor vi undersøger, om de kan have gavn af Cannabis-plantens nervebeskyttende effekter, siger den unge forsker og fortæller, at NEYE-Fondens midler sikrer, at projektet leverer tre banebrydende danske studier om nerveskadende kemoterapi.

NEYE-Fonden har traditionelt set doneret et større millionbeløb til en prominent forsker hvert år, men i år har fonden valgt en anderledes tilgang til uddelingen af donationen, som skal bidrage til forskning i flere kræftområder:

- I år har vi besluttet at uddele 5,6 mio. kr. til kræftforskning fordelt mellem flere forskere i hele landet, fordi vi gerne vil støtte lokalt i de områder, hvor vi også har butikker. Det er jo vores kunder og det daglige arbejde i butikkerne, der overhovedet gør donationerne mulige. Vi ønsker at gøre en forskel ved at støtte de lokale forskerenheder og deres vigtige projekter og på den måde skabe resultater til glæde for alle, siger Camilla Raffnsøe og fortæller, at fonden altid har haft det som sit kerneformål at donere butikkernes overskud til både yngre og etablerede forskere.

De 21 forskere, der modtager en bevilling i år, er udvalgt af NEYE-Fondens bestyrelse og som altid på baggrund af videnskabelig kvalitet, originalitet og forventet effekt af bevilling. I bestyrelsen sidder et lægefagligt medlem, der sikrer, at donationerne kanaliseres hen, hvor de gør bedst nytte.