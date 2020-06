Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ung indbrudstyv anholdt: Løb lige i armene på politiet

Køge - 08. juni 2020 kl. 19:23 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet fik flere anmeldelser natten til mandag om, at en mand luskede rundt på villavejene i Ejby. Nu er en 18-årig mand fra Lille Skensved sigtet for indbrud.

- Der har været forskellige episoder i området i de sene aftentimer, som gjorde at vi allerede havde opmærksomhed derude. Klokken 00.27 fik vi anmeldelse om, at en hundelufter havde set en mistænkelig person, som gik rundt omkring nogle huse. Vi fik et signalement og sendte hundepatruljer derud, fortæller pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Klokken 01.05 fik politiet en ny anmeldelse.

- Der fik vi endnu en oplysning om, at der var set en person på Tulipanvej i Ejby. Vi fik også endnu et signalement. Der havde vores patrulje fat i en person, som blev registreret og afhørt. Men på det tidspunkt havde vi ikke grundlag have at beholde ham. Men vi finder ud af, at han kort forinden har været inde på en adresse på Ejby Mosevej, siger Charlotte Tornquist.

Omkring klokken 01.15-01.20 sker der nemlig et indbrud på Ejby Mosevej. Her trængte en indbrudstyv ind via et åbenstående vindue. Han kom ind i børneværelset, men gerningsmanden blev overrasket af husets beboere, der lå og sov i soveværelset, hvorefter han stak af uden at stjæle noget.

Forpustet og forvirret Kort efter møder politiet ham, tydeligt forpustet, forvirret og med en usammenhængende forklaring.

- Han bliver anholdt klokken 01.40, hvor vi får fat i ham igen efter at vi har fået anmeldelsen om indbrud på Ejby Mosevej. Han bliver sigtet for have begået indbrud og taget med ind til afhøring. Han kørte på en cykel, som ikke var hans egen. Den tog vi med ind, så vi kan finde den rette ejer, siger Charlotte Tornquist.

- Vi har mistanke om, at det er den samme person, der har været på alle tre adresser og kommer ind på Ejby Mosevej.

Den sigtede er en 18-årig mand fra Lille Skensved. Han blev løsladt efter endt afhøring.