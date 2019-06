25-årige Mathilde Vinther fra Enhedslisten fik et fint personligt valg med 929 stemmer i Sjællands Storkreds, heraf 246 i Køge Kommune. Det var dog ikke nok til at sende hende i Folketinget.

Send til din ven. X Artiklen: Ung EL-kandidat efter første valgkamp: - Danskerne vil i en ny retning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung EL-kandidat efter første valgkamp: - Danskerne vil i en ny retning

Køge - 07. juni 2019 kl. 14:51 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Enhedslisten både på landsplan og lokalt gik lidt tilbage sammenlignet med det seneste folketingsvalg, så har 25-årige Mathilde Vinther (EL) de positive briller på, når hun kigger på det samlede valgresultat.

- Det er rigtig positivt, at danskerne har tilkendegivet, de gerne vil i en ny retning. Danskerne vil gerne have en ambitiøs klimapolitik, som lever op til Paris-aftalen, mere lighed og en genopretning og udvikling af vores velfærd, pointerer Mathilde Vinther, der glæder sig over, at Dansk Folkeparti blev halveret, ligesom Stram Kurs ikke kom ind.

- De borgerlige kommer umiddelbart til at stå helt uden for indflydelse det næste lange stykke tid. Det håber jeg i hvert fald, lyder det fra Mathilde Vinther.

Kandidaten fra Enhedslisten stillede op i Køge/Lejre-Kredsen og fik lokalt i Køge Kommune 246 personlige stemmer. I hele Sjællands Storkreds blev det til 929 stemmer, hvilket dog ikke var nok til at komme i Folketinget i denne omgang.

- Jeg er virkelig overvældet og taknemmelig over alle de personlige stemmer, for jeg kom lidt hurtigt og sent ind i det. Jeg er overvældet over, at det gik så godt, siger Mathilde Vinther, der stillede op til Folketinget for første gang.

- Det giver mig mod på at fortsætte, og jeg håber at få lov til også at stille op igen til næste folketingsvalg. I mellemtiden vil jeg være med til at kæmpe for forandringer og være en del af den vigtige bevægelse mellem valgkampene, så vi kan presse på for minimumsnormeringer, klimahandling og modstanden mod Ring 5 Syd motorvej, fortæller Mathilde Vinther.

Hun ser frem til at følge med i de politisk forhandlinger mellem partierne på Christiansborg, som i øjeblikket er i fuld gang.

- Jeg håber, at vi kommer til at levere på det, som befolkningen har stemt på; En ny retning med en stærk klimapolitik, en stærk og mere lighedsskabende politik og en stærkere velfærdssektor. Det er vi meget forpligtede over for vælgerne for at levere, for det er vi gået til valg på, påpeger Mathilde Vinther, der udover sit politiske arbejde er i gang med at læse til lærer.