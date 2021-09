- Det er tre år siden, beslutningen oprindeligt blev taget, så jeg vil ikke sige, at det er hastet igennem. Om så forvaltningens plan er kommet lidt hurtigt, ved jeg ikke, men beslutningen blev effektueret sidste sommer, så vi er ikke foran tidsplanen. Vi er noget efter, konstaterer udvalgsformand Mads Andersen (K). Foto: Thomas Olsen

Undren efter kritik af elevflytning: - Det er svært at gøre noget rigtigt

Køge - 23. september 2021 kl. 15:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Efter flere års diskussioner og stridigheder er arbejdet med at lade elever fra specialskolen Holmehus overtage lokaler fra nærliggende folkeskole Holmebækskolen endelig sat i værks. Men spørger man sidstnævntes skolebestyrelse, sker udflytningen af Holmebækskolens elever fra skolens såkaldte lille fløj for hurtigt.

Derudover føler bestyrelsen heller ikke, at der følger nok økonomi med, når skolen skal nu omorganisere sig.

- Vi føler, at det hele skal hastes hurtigt igennem. Som det er lige nu, har indskolingsbørnene, som kommer tilbage efter efterårsferien, ikke nogen legeplads elle sandkasse, lød det fra Sara Corydon, formand for skolebestyrelsen, i onsdagens udgave af DAGBLADET Køge.

Kort om sagen I 2019 besluttede de lokale politikere at gøre specialskolen Holmehus til en selvstændig skole. Som en del af en større omorganisering af Køge Kommunes specialskoletilbud skulle Holmehus fremover rumme elever med såkaldt socio-emotionelle vanskeligheder. Samtidig skulle antallet af elever øges til 50.



Konsekvensen blev, at den nærliggende folkeskole Holmebækskolen skulle overdrage en af sine fløje - den såkaldte lille fløj - med lokaler til specialskolen.



Projektet har været undervejs et stykke tid, og sidste sommer skulle antallet af elever på Holmehus efter planen gå fra de nuværende 35 til 50 elever.



Men efter blandt andet kritik fra skolebestyrelsen på Holmebækskolen valgte politikerne i et enigt skoleudvalg i januar i år at udskyde resten af den ellers planlagte udvidelse af Holmehus.



Siden da har et arkitektfirma forsøgt at afklare ønsker og muligheder for de to skolers kommende fysiske rammer. Det arbejde har været forsinket i flere måneder på grund af corona-situationen, men onsdag i sidste uge tog et politisk flertal en beslutning.



Beslutningen blev, at Holmebækskolen skal afgive sin lille fløj til Holmehus, så specialskolen kan fortsætte sin udvidelse.

Forholder man sagen for Mads Andersen (K), der er formand for Skoleudvalget i Køge Kommune, peger han på, at hele sagen lige nu kører i to spor.

- Overordnet er den officielle status, at skolerne finder ud af det sammen med forvaltningen og med tidsplanen forsøger at tage hensyn til børnene og lave arbejdet, mens de er på skolen. I de kanaler, hvor det er meningen, det skal fungere, kører det umiddelbart efter planen, siger Mads Andersen og fortsætter:

- Det andet spor er forældresporet, som bare kører derudaf med ballade om, at kommunen kommer som en tyv om natten.

Må bide til bolle Skolebestyrelsen mener, at de er blevet ladt i stikken i forhold til at lave en ordentlig udflytning, og de mener ikke, der følger nok økonomi med i processen. Hvad tænker du om det?

- Den oprindelige plan var, at der skulle bruges en million kroner til at gøre Holmebækskolen klar til elever fra Holmehus, og vi valgte aktivt, at den skulle også bruges på Holmehus. Begge skoler skal inddrages. Planen var også, at det skulle være sket sidste sommer, så vi har jo skubbet det hele et år for at tilgodese Holmebækskolen. Det er svært at tilgodese dem mere, siger Mads Andersen.

Skolebestyrelsen mener også, at det kom meget pludseligt i sidste uge, at eleverne skal være ude af fløjen i ugerne omkring efterårsferien, og at det bliver hastet igennem. Hvad tænker du om det?

- Man kan vælge at se det på to måder: At vi er en ansvarlig kommune, som prøver at gøre arbejdet på et tidspunkt, hvor eleverne ikke er i skole, eller at vi skal gøre det, mens de sidder i klasselokalerne. Det er åbenbart svært at gøre noget rigtigt, men vi er bare nødt til at bide til bolle og gøre tingene så smidigt som muligt.

Men er du enig i, at det nu bliver hastet igennem?

- Det er tre år siden, beslutningen oprindeligt blev taget, så jeg vil ikke sige, at det er hastet igennem. Om så forvaltningens plan er kommet lidt hurtigt, ved jeg ikke, men beslutningen blev effektueret sidste sommer, så vi er ikke foran tidsplanen. Vi er noget efter, konstaterer udvalgsformanden.

