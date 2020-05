Se billedserie På mandag får skoleelever fra den nærliggende Sct. Nicolai Skole undervisning på museet KØS for at have plads nok til de ældste elever, som må vende tilbage til skolerne igen. Foto: Torben Thorsø

Undervisning på museet: De store elever får en anderledes skoledag

Køge - 15. maj 2020 kl. 13:38 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dørene hos museet KØS har været lukkede siden den store nedlukning af Danmark for godt og vel to måneder siden. På mandag åbner de dog igen, men det bliver ikke for kunstinteresserede museumsgæster. I stedet vil skoleelever med rygsækken pakket og penalhuset klar indtage museet på Nørregade.

Andre steder i Køge Kommune tager skolerne lignende midler i brug for at få plads til eleverne fra 6.-10. klasse, som nu også må møde fysisk op på skolerne. Nogle skal eksempelvis have undervisning i nærliggende sportshaller.

- Mange haller er kommet aktivt på banen og har stillet sig til rådighed for skolerne. Det er langt fra alt, som er på plads endnu, men der er ingen tvivl om, at mange skoler skal bruge andre lokaler. Opfindsomheden florerer, og derfor er det godt, at de enkelte skoler har et råderum, så de kan tilpasse sig lokalt, siger Søren Thorborg, der er skolechef i Køge Kommune.

Råderummet, han hentyder til, kommer fra de nyeste retningslinjer til landets skoler, i forbindelse med at de ældste elever kan vende tilbage igen. Onsdag sidst på eftermiddagen tikkede de opdaterede retningslinjer nemlig ind fra Børne- og Undervisningsministeriet, og da skolechefen fik læst dem igennem, var hans tanke umiddelbart, at de så fornuftige ud.

- De efterlader et vist råderum på god og ondt. For på den ene side betyder råderummet, at skolerne kan tilpasse sig de lokale forhold, men på den anden side giver det overvejelser om ansvaret, når det ikke i samme grad som tidligere er beskrevet, hvad man må og ikke må, forklarer Søren Thorborg.

Fortsat digital læring Mens de nye retningslinjer har fået kritik for at være for ukonkrete og med langt færre detaljer end tidligere, så ser skolechefen det mere som en fordel. Og det samme gør skolelederne på kommunens skoler, fortæller han.

- Der er helt klart flest fordele. Jeg har spurgt skolelederne, om vi lokalt skulle lave nogle strammere retningslinjer, men det sagde de nej til. For det meste læner vi os op ad ministeriet, og derudover laver vi nogle få Køge-retningslinjer, fortæller Søren Thorborg.

De lokale retningslinjer går ud på at sætte et minimumskrav for, hvor mange timers fysisk undervisning, eleverne skal have om ugen. Der er dog vel og mærke stadig tale om nødundervisning, og derfor er det nationale timeantal sat ud af spil.

- Undervisningen bliver en kombination af fysisk tilstedeværelse og fortsat digital undervisning. Nogle skoler har plads til at gennemføre udelukkende fysisk undervisning, og det vil de selvfølgelig gøre, men for de andre bliver der en norm for, hvor meget fysisk undervisning eleverne mindst skal have, understreger Thorborg.

Elever på skiftehold Det udgangspunkt bliver i første omgang 15 timers fysisk undervisning om ugen, udover den digitale del af undervisningen. Timeantallet blev godkendt af politikerne i Skoleudvalget torsdag.

- Alle skoler kan sørge for 15 timer om ugen, mens nogle kan give noget mere. Det bliver forskelligt fra skole til skole, og det er her, at råderummet kommer ind i billedet. Råderummet gør, at skolerne kan gøre det bedste, de kan, med de muligheder de har. Derfor er det bedre, end hvis vi lavede en meget fast standard, som alle skoler skulle følge, forklarer skolechefen.

Torsdag morgen havde han en snak med alle skolelederne for at drøfte de nye retningslinjer, og hvordan de enkelte skoler kan få plads til de ældste elever igen. Søren Thorborg er forholdsvis sikker på, at alle skoler kommer til at åbne på mandag, men hvis enkelte ikke kan leve op til retningslinjerne, har de mulighed for at udskyde genkomsten af de store børn.

En måde at løse udfordringen med pladsen på bliver også at lave skiftehold for eleverne. En løsning, hvor nogle elever får undervisning om formiddag og andre om eftermiddag, og som hovedparten af skolerne formentlig vil gøre brug af, fortæller Søren Thorborg.

Styrker undervisningen Afstandskravet blev for snart en uge siden lempet, så der fremover »kun« skal være en meter mellem eleverne, men det vil formentlig stadig presse skolerne i forhold til at have lærere og vikarer nok, fortæller Søren Thorborg. Derfor er flere skoler gået sammen om at efterspørge vikarer, så man eksempelvis kan have en vikar i et rum med en gruppe elever og en lærer i et andet lokale med en anden gruppe elever.

- Jeg er ikke i tvivl om, at ledere, lærere og pædagoger nok skal få løst opgaven, men selvfølgelig er de pressede og skal vride hovedet for at løse nogle af knasterne. Men ligesom de løste opgaven for tre uger siden med de yngste elever, så kommer de også til at løse denne, og hvis nogle af dem ikke kan få det til at fungere, må de starte senere.

Skolechefen håber dog, at alle skolerne kan byde velkommen til de ældste børn på mandag, og han mener, at det vil løfte fagligheden.

- Undervisningens kvalitet vil stige, når alle eleverne kommer i skole. Eksempelvis er der elever, som ikke har fået lige så meget ud af den digitale undervisning, fordi de måske skal tages mere i hånden, og det kan nogle gange være svært, hvis man ikke er der fysisk, pointerer Søren Thorborg.