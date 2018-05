Parkering og høje hastigheder i Vestergade i Køge er igen genstand for debat efter et Facebook-opslag, der viser hele syv ulovligt parkerede biler i gaden på samme tid torsdag aften. Billedet her er fra januar, da de midlertidige P-båse i gaden blev fjernet. Foto: Anders Fallesen

Ulovlige parkeringer: Slingren ned gennem Vestergade

Køge - 27. maj 2018 kl. 05:36 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hurtig gåtur gennem Vestergade fredag middag illustrerer nok meget godt et af de problemer, som alle, der færdes i gaden, kender alt til; her er på dette tidspunkt tre ulovligt parkerede biler, hvis ejere lige skulle til bageren for at købe brød, eller lige skulle ind at købe en pose frugt eller noget tredje.

Endnu værre står det til i aftentimerne i gaden, oplyser en forretningsdrivende i en Facebook-debat, som fra torsdag aften og frem er blevet flittigt diskuteret.

Debatten fik tidligt i går morges udvalgsformand Erik Swiatek (S) til at reagere. Han kontaktede vicepolitiinspektør John Jensen, Midt- og Vestsjællands Politi, for at få sat gang i en dialog.

- Politiet vil kigge på det hurtigst muligt, for det er noget skidt. Jeg tog kontakt, fordi vi skal undgå, at vores borgere føler, at vi fraskriver os ansvaret, siger Erik Swiatek til DAGBLADET.

June Hartmann, leder af parkeringsteamet i Køge Kommune, fortæller, at bilisterne ofte skynder sig væk, når de ser P-vagterne:

- Vi har ekstra fokus på Vestergade, men hvis vi skulle håndhæve det bedst muligt, skulle vi være i Vestergade hele tiden, og det har vi ikke ressourcer til. Men vores parkeringsvagter går mere i Vestergade, end de plejer. Det betyder dog ikke, at vi udskriver flere parkeringsbøder end andre steder. Folk skynder sig lige pludselig væk, når vi kommer gående, siger June Hartmann til DAGBLADET.