Ulovlige kanonslag affyret i Lovparken

Køge - 29. maj 2020 kl. 12:01 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Det er utroligt utrygt og ret farligt at færdes i Lovparken og på legepladsen, især om eftermiddag og om aften, når der ofte kommer personer rundt i Lovparken, der syntes, det er OK at sprænge bomber i Lovparken samt private haver.«

Sådan skriver en borger til DAGBLADET, efter at der har været flere episoder, hvor der er blevet affyret fyrværkeri i Lovparken i Køge. Senest torsdag aften fik politiet flere anmeldelser om, at der blev affyret kanonslag. Anmelderen oplyste til politiet, at der opholdt sig en gruppe på 10-15 unge drenge og piger i Lovparken. Det skulle være et par drenge, som havde affyret kanonslagene, blev det oplyst.

Politiet kørte dertil traf en gruppe på otte teenagere af begge køn i alderen 15-18 år fra Køge. Men politiet fandy ikke dem, som havde affyret kanonslagene.

- Det er ikke et nyt fænomen, at unge søger hen i Lovparken og forsamles i flok. Det er også en problematik, vi kender fra de andre år, når det er godt vejr. I går var der flere der anmeldelser om affyring af kanonslag i Lovparken, hvor vi kørte derned med det samme og traf en gruppe teenagere. Vi kunne ikke bevise, at det var dem, der havde affyret fyrværkeri. Vores indtryk var, at de var der i lovligt ærinde. Vi har oplysninger om, at dem, der havde affyret kanoanslag, hurtigt var spænet videre. Det var ikke dem, vi traf i gruppen her, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet foretog blot en præventiv samtale med de unge, der var til stede, og ingen af dem blev sigtet for noget.

En svær opgave

- Det er en svær opgave. Vi kender godt Lovparken, vi har fokus på den og lægger jævnligt en patrulje forbi, fordi vi ved, at det er et sted, hvor unge forsamles. Vi får også jævnligt henvendelser fra naboer, hvor der er mere støj klokken sent om natten, hvor man skal op på arbejde næste dag, siger Martin Bjerregaard.

Han fortæller videre, at der også har været sager med fyrværkeri andre steder i Køge den seneste tid. Mandag aften fik politiet flere anmeldelser om, at der blev affyret fyrværkeri ved Køge Arrest på Kongsberg Allé. Her var meldinger om, at en bil var kørt fra stedet, men det lykkedes heller ikke her at finde en gerningsmand.

- Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lidt for meget krudt i Køge. Forleden var der også affyring ved arresten og der har været fyret af ved Ellemarken. Så der er nogen, der render rundt og fyrer de her kanonslag af, selv om det langt uden for sæson, siger Martin Bjerregaard.

Ifølge borgeren, der har kontaktet DAGBLADET har affyringen af fyrværkeri i Lovparken stået på siden medio maj.