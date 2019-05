»Ukendt« byggearbejde på Å-grunden støjede langt over grænsen

- Hele dagen rystede det, og jeg troede, det var en nabo, som var i gang med at sætte noget op med et slagbor. Det var meget voldsomt og kom i 20 sekunder ad gangen. Det var meget irriterende, og jeg prøvede både at skrue op for radioen og tage ørepropper i, men larmen gik alligevel igennem, fortæller Inge Christiansen til DAGBLADET.

Tirsdag i denne uge sad Inge Christiansen i sin bolig ved Åhavnen for at arbejde hjemme, men en enorm støj gjorde det stort set umuligt.

