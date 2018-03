Ingen personer kom heldigvis til skade ved et uheld på Sydmotorvejen mandag morgen. Foto: Jesper From

Uheld skabte kø på motorvejen

To af parterne havde nået at bremse op for en forhindring på vejen. En 18-årig mand fra Tureby opdagede dette for sent og påkørte med sin personbil den bageste, der blev skubbet frem i den næste bil. Ingen af de tre parterne kom til skade ved uheldet, hvor der kun skete ringe materiel skade.