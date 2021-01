Uheld i lyskryds: Kvinde fik knoglebrud

Tirsdag eftermiddag klokken 15.16 skete et sammenstød mellem to biler i lyskrydset ved Vordingborgvej og Lidemarksvej i Køge.

Her lyder det videre, at en 83-årig kvinde, der var passager i den 82-åriges bil, kom til skade med sin arm.

Politiet optog rapport om uheldet for at belyse omstændighederne, herunder hvilke farve lyssignalet havde i forbindelse med sammenstødet for at afklare, hvem som kan stilles til ansvar for, at uheldet skete.