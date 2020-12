Et uheld blokerede tidlig tirsdag to vognbaner på Køge Bugt Motorvejen.

Uheld blokerede motorvejsbaner

Et sammenstød på Køge Bugt Motorvejen ved afkørsel 31 B Køge Nord i retning mod København betød, at to vognbaner tirsdag morgen blev spærret på motorvejen.

- En lastbil kørte op i en personbil, som holdt stille i nødsporet. I første omgang lød det alvorligt, men selv om der skete en del materiel skade, kom ingen bilister øjensynlig fysisk noget til, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Henrik Jørgensen.

Det vides endnu ikke, hvorfor påkørslen skete.

En bilist er dog kørt på sygehuset til observation for rygsmerter.

Politiet fik melding om sammenstødet klokken 03.58. Godt en time efter var vejen ryddet, og trafikken kunne rulle igen.

- Vi gjorde en indsat for hurtigt at få ryddet vejbanen, inden den værste morgentrafik tog til, siger vagtchefen.