Se billedserie Der er ikke meget plads, når lastbilerne fra Tor Udlejning dagligt kører gennem landsbyen Bøgede og videre mod Slimminge for at komme på motorvejen. Foto: Mathias Klitgaard Selliah

Uendelighedskonflikt ind i nyt årti: Vognmand stævner Planklagenævn

Køge - 11. juni 2021 kl. 16:00 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Bøgede: Et mareridt, som man ikke vågner fra.

Sådan har flere parter det i sagen om en vognmandsforretning på den lille Bøgedevej, som strækker sig fra Dyndet syd for Borup, gennem landsbyen Bøgede og videre mod Slimminge.

Sagen tog sin begyndelse så langt tilbage, at flere politikere og embedsfolk er kommet og gået, siden lastbilerne begyndte at køre ud fra Bøgedevej 9 i 00'erne til stor frustration for naboer i den nærmeste landsby.

I maratonsagen har Køge Kommune flere gange gjort det klart, at der ikke kan gives tilladelse til vognmandsforretning på adressen, da området ikke er gearet til den tunge trafik. Siden har de forskellige virksomheder på adressen med Mogens Olsen i spidsen haft en eksistens med dagbøder fra politiet, naboprotester og frustrerede politikere. Men trods seneste afgørelse fra Planklagenævnet kører lastbilerne stadig ind og ud af Bøgedevej 9 og gennem landsbyen Slimminges smalle veje her i 2021, hvor vognmandsfirmaet nu har stævnet nævnet.

Frustration Sagen har haft konsekvenser for flere parter i Køge Kommune. Blandt andet har medarbejdere i kommunens forvaltning i årevis brugt ressourcer på sagen, hvilket har taget tid fra andre arbejdsopgaver.

- Det er et grundvilkår, at vi skal bruge tid på sagsbehandling, herunder lovliggørelser, klagesager med videre. I den konkrete sag, som har kørt over mange år med flere politiske beslutninger, er det ærgerligt, at vi skal bruge så meget tid. Tid, som vi hellere vil bruge på byggerier og udvikling, siger Anders Mosbæk Nielsen, teamleder Planafdelingen i Køge Kommune.

Vognmands-forretning på Bøgedevej 9 I 2006 køber Mogens Olsen ejendommen Bøgedevej 9.



I 2008 varsler Køge Kommune et påbud om lovliggørelse af virksomheden Expres-Bilerne. Kort tid efter søger ejeren Mogens Olsen om landzonetilladelse for at kunne drive virksomhed på adressen.



I slutningen af 2008 får Mogens Olsen afslag fra Teknik og Miljøforvaltningen. Naturklagenævnet stadfæster kommunens afgørelse.



Mogens Olsen får i 2009 og 2010 påbud fra Køge Kommune om at stoppe vognmandsfirmaet på adressen. Herefter bliver virksomheden politianmeldt af Køge Kommune.



Beboere på Bøgedevej blokerer d. 11. februar 2011 vejen, så lastbilerne ikke kan køre igennem landsbyen Slimminge.



I 2012 bliver Mogens Olsen stillet for retten i Roskilde, hvor han dømmes til at betale en bøde for hver måned, han fortsætter vognmandsforretningen på adressen. En dom han anker.



Den hidtidige tvangsbøde har ikke haft en effekt, vurderer Østre Landsret i august 2014. Derfor hæver man bødesatsen til 5000 kr. om måneden.



Expres-Bilerne går konkurs og i 2015 bliver den nye vognmandsvirksomhed Tor Udlejning stiftet på samme adresse. Mogens Olsens sønner bliver indsat som ejere.



I 2019 ansøger advokatfirmaet Susanne Graffmann om landzonetilladelse til vognmandsvirksomhed på Bøgedevej 9 på vegne af Tor Udlejning. Køge Kommune afviser ansøgningen.



Planklagenævnet modtager en klage over afgørelsen. I 2020 giver Køge Kommune medhold i, at der ikke kan gives tilladelse til vognmandsforretning på adressen.



I 2021 stævner virksomheden Planklagenævnet.

Eksempelvis har en medarbejder på skatteydernes regning i en årrække brugt tid på at køre ud til adressen for at konstatere, at virksomheden stadig var i gang, hvilket skulle viderebringes til politiet, der herefter udskrev bøder.

Næstformand i Klima- og Planudvalget Lene Møller Nielsen (S) er en af de politikere, som er godt trætte af den fastlåste situation.

- Det er et eksempel på, hvordan borgere og virksomheder kan udnytte systemet inden for rammerne. Det trækker tænder ud af forvaltningen og er en hån mod skatteyderne, siger hun.

Konkurs Sagen er fortsat gennem de mange år med ansøgninger om lovliggørelse, der er blevet afvist af kommunen og instanser som Naturklagenævnet og senest Planklagenævnet.

I 2010 politianmeldte Køge Kommune vognmandsvirksomheden, hvilket medførte dagbøder frem til firmaet Expres-bilernes konkurs. Men i 2015 blev en ny vognmandsvirksomhed, Tor Udlejning, stiftet på adressen med Mogens Olsens søn, René Olsen, som direktør, mens Mogens Olsen i dag står som medejer. Herefter har lastbilerne fortsat kørt ud fra adressen trods en ny afvisning på lovliggørelse.

- Den her sag er til skade for alle borgere i kommunen. Specielt dem, der bor tæt på. Det handler også om sikkerhed. Man kunne sagtens forestille sig cyklister og andre komme i ubehagelige situationer omkring lastbilerne, siger Niels Rolskov (EL), der er formand for Klima- og Planudvalget og tilføjer:

- Det er frustrerende, men jeg synes ikke, at vi skal slække på retsmulighederne. Det her er dog lidt at gøre grin med retssystemet og kommunen, siger han.

Mette Jorsø (R) stemmer i. Som formand for Teknik- og Miljøudvalget i forrige byrådsperiode havde hun flere gange sagen på dagsordnen.

- Det er helt grotesk, og det er megafrustrerende, at man kan udnytte systemet gennem så mange år. Der er noget i systemet, der mangler siden, at man kan blive ved. Det koster jo i sidste ende skatteborgerne, siger hun.

Skal tages op Efter mange års frustration virker det til, at der blandt politikerne i Køge Kommune er en udbredt følelse af, at »nok er nok«, selvom de har svært ved at pege på en åbenlys løsning.

I hvert fald melder Niels Rolskov sig klar til at tage affære.

- Jeg vil gerne give håndslag på, at jeg vil være med til at gøre noget drastisk, fordi det er for langt ude. Jeg vil gerne sætte det på dagsordenen i udvalget, siger han og tilføjer, at det bliver efter sommerferien, at problematikken tages op.

Her vil han i dialog i forsøget på at finde et redskab, som man endnu ikke har gjort brug af. Han peger dog på, at Folketinget nok skal i spil, hvis der skal findes en bæredygtig løsning, som også kan komme bruges i andre sager.

- I virkeligheden skal man nok have fat i Folketinget for at få dem til at kigge på nogle regler for virksomhedsdrift, siger han.

Lene Møller Nielsen og Socialdemokratiet er også klar til dialogen på et udvalgsmøde.

- Der er ingen tvivl om, at der skal en drøftelse i udvalget til. Sammen med forvaltningen skal vi finde ud af, hvilke muligheder der er. Der er rigtig mange styrelser, som har de samme udfordringer, siger hun.

Mette Jorsø (R) er klar til at tage kontakt til sine partifæller på Christiansborg.

- Hvis vi får en sag på dagsorden i kommunen, vil jeg være klar til at rette henvendelse til mine kollegaer fra Radikale inde på »Borgen« for at finde ud af, hvad vi kan gøre ved denne type af sager.

Ikke slut Selvom sagen har stået på siden 00'erne, ser det ikke ud til, at lastbilerne på Bøgedevej er ved at løbe tør for benzin. Tor Udlejnings stævning af Planklagenævnet giver virksomheden endnu mere tid at køre i.

Sten Schaumburg-Müller, der er professor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet, oplyser, at en stævning af Planklagenævnet vil betyde en efterfølgende proces på cirka et år i byretten.

- Mere, hvis sagen ankes videre i systemet til landsretten, skriver han.

Professoren tilføjer, uden at henvise til den konkrete sag, at retssystemet muligvis ikke er gearet til at håndtere personer, der åbenlyst ikke følger reglerne.

Nægter at tale Hovedpersonen Mogens Olsen, der står bag de vognmandsforretninger, som er og har været på adressen, afviser at kommentere historien. Familiemedlemmer tilknyttet virksomheden på CVR-registret er heller ikke mulige at få en kommentar fra.

DAGBLADET ville blandt andet gerne have haft svar på spørgsmål om, hvorfor virksomheden har stævnet Planklagenævnet, hvad Mogens Olsen tænker om, at der er naboer, som bliver generet af den tunge trafik i landsbyen og om det er en bevidst strategi, at firmaet bliver ved med at trække sagen i langdrag.