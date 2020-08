Udviklingsminister besøger sin mor i genbrugsbutikken

Rasmus Prehns lyst til at gøre en forskel kommer fra barndomshjemmet, hvor Birte Prehn lærte ham at være solidarisk og hjælpe, hvor man kunne. At være mod andre, som man ønsker, at de skal være mod én, har været et omdrejningspunkt for Birtes opdragelse. At man selv har et ansvar for at få tingene til at køre og for at hjælpe andre. Når Rasmus som barn fortalte om episoder, hvor noget var gået skævt eller hvor han følte sig misforstået eller uretfærdigt behandlet, spurgte Birte altid, om han ikke selv kunne have handlet anderledes - om han ikke selv kunne have gjort noget, så tingene ikke var endt sådan.