Aldi gør klar til at rykke ind i Herfølge, men projektudvikler og kommunen ser noget forskelligt på den løsning for vejtilslutningen, som er lagt ind i lokalplanforslaget. Blot én ind- og udkørsel bliver det til, og den anlægges på Vordingborgvej. Foto: Jesper From

Udvikler undrer sig: Kommune misser gylden mulighed

Køge - 26. januar 2018 kl. 16:05 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Projektudvikleren bag det mulige Aldi-supermarked med boliger i Herfølge undrer sig meget over Køge Kommunes ageren i arbejdet med lokalplan, fortæller han til DAGBLADET.

Efter at et enigt byråd tirsdag sendte lokalplanforslaget i høring, kritiserer projektudvikleren, ListeGroup Developments direktør, Thomas Lindvang, nu forløbet. Han peger specifikt på trafiksituationen omkring det kommende supermarked.

Især det faktum, at forslaget om tre ind- og udkørsler til supermarkedet skrottes, så man i stedet lægger op til, at der blot skal være én, nemlig fra Vordingborgvej, vækker undren hos projektudvikleren.

- De har en horribel situation med trafiksikkerheden på Billesborgvej i dag, og det, analysen lægger op til, vil medføre den sikrest mulige løsning. Jeg kan nævne ting som ny belysning, særlig belægning på vejbanen, kantsten, plantebed, der adskiller cykelsti og vejbane, forbedrede oversigtsforhold og ubetinget vigepligt. Alt er bearbejdet i detaljer. Det, vi alle ønsker, er jo, at det skal være en god og trafiksikker vej, siger Thomas Lindvang, som mener, at kommunen dermed forspilder en mulighed for at give Billesborgvej et trafiksikkert løft.

Torben Nøhr, direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune, bekræfter, at det har været et længerevarende forløb med udarbejdelsen af både trafiknotat og siden den uvildige trafiksikkerhedsrevision

- Der er lavet et fagligt stykke arbejde, som vi bruger til i sidste ende nå frem til en anbefaling. Virksomheden havde gerne set, at der kom tre ind- og udkørsler, og havde det været forsvarligt trafiksikkerhedsmæssigt, kunne det have været en mulighed. Men det mener vi ikke, at det er. Derfor kom vi frem til denne indstilling, siger han blandt andet til DAGBLADET.

