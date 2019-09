Der har længe været megen kritik af den ujævne belægning i gågaden Rådhusstræde i Køge, og efter en nylig faldulykke i gaden, hvor en ældre mand to dage senere afgik ved døden, fortæller bygherren Agat Ejendomme, at man lever op til alle retningslinjer, som kommunen selv følge. Foto: Jesper From

Udvikler efter dødsfald: - Vi lever op til retningslinjerne

Køge - 19. september 2019

Robert Andersen, administrerende direktør for ejendomsudviklervirksomheden og bygherren Agat Ejendomme, som har opført Strædet Køge, kalder over for DAGBLADET nyheden om et tragisk dødsfald på handelsstrøget for »en ualmindeligt tragisk hændelse.«

Faldulykken skete på den udskældte belægning i gågaden, som i mere end to år har været planlagt til at skulle blive udskiftet. Skæve og revnede fliser har gjort belægningen særdeles ujævn, hvilket har medført kritik fra både handlende, byrådspolitikere og forretningsdrivende.

Adspurgt til faldulykkens tragiske udfald svarer Robert Andersen, administrerende direktør for Agat Ejendomme, at han ikke ønsker at kommentere de konkrete detaljer.

- Af hensyn til de pårørende og efterladte, synes jeg ikke, at det egner sig til at blive håndteret i pressen. Det er en meget personlig sag, som vi vælger at håndtere som sådan, siger han til DAGBLADET og uddyber:

- Men jeg kan sige, at vi løbende gør alt, hvad vi kan for at sikre, at belægningen er i forsvarlig stand. Vi lever til fulde op til de retningslinjer, som Køge Kommune selv følger i forhold til tolerancer på belægningens udformning med acceptabel niveauforskel på fliser eksempelvis. En belægning kan aldrig være hundrede procent plan. Alle er bekendte med, at der er revner i belægningen, og at den har en karakter, der gør, at der skal ske en omlægning. Det gør vi i tre etaper, og den første begynder her i oktober, hvor vi går i gang i området nord for stationstorvet, siger han og tilføjer, at man igennem længere tid »minutiøst har gennemgået alle belægningerne en gang i ugen.«

Hvad siger du, hvis jeg nu indvender, at standarden for retningslinjerne vel må være meget lav, når I siger, at I lever op til alle retningslinjerne, når man samtidig har hørt om talrige fald og episoder i Rådhusstræde, hvor folk er kommet til skade?

- Jeg kan sagtens forstå spørgsmålet i forhold til retningslinjerne. Baggrunden er selvfølgelig, at der er mange fliser, som ligger skævt. Jeg tror også, at det spiller ind, at belægningen for en stor dels vedkommende er store flader, og hvis der er store flader, opfatter mange det nok, som om at det er totalt jævnt. Og det er det ikke. Omvendt er der nok større opmærksomhed, hvis man går på mindre flader, som eksempelvis brosten, der jo er ujævne over det hele. Når det er sagt, har vi en forpligtelse til at gøre opmærksom med optegninger og markeringer, hvor man skal være opmærksom. Vi tjekker det hver uge, og det sker også fremadrettet, siger Agat-direktøren til DAGBLADET.

